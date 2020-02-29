В Южной Корее выявили 594 новых случая заражения коронавирусом

Южная Корея подтвердила 594 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщило в субботу, 29 февраля, агентство Yonhap.

Таким образом, к настоящему моменту в стране выявлен 2931 случай заражения, 16 человек умерли.

Ранее в субботу сообщалось, что число жертв коронавируса на территории Китая составило 2835 человек. Инфицировано на данный момент более 79,2 тыс. человек, из больниц выписано около 39 тыс. человек.

27 февраля ВОЗ повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до «очень высокого».

О вспышке коронавируса в китайском городе Ухань стало известно в конце декабря 2019 года. Позже заболевание распространилось и в другие страны.