Число жертв коронавируса в Китае достигло 2835 человек

Число жертв нового коронавируса COVID-2019 на территории Китая составило 2835 человек. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР в субботу, 29 февраля.

Инфицировано на данный момент более 79,2 тыс. человек, из больниц выписано около 39 тыс. человек, пишет ТАСС. Официальный показатель смертности составляет 3,57%, количество новых случаев заболевания — 427, число летальных случаев за прошедший день — 47 человек.

Ранее, 28 февраля, сообщалось, что свыше 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за пределами Китая зафиксировала за последние сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

27 февраля ВОЗ повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до «очень высокого».

О вспышке коронавируса в китайском городе Ухань стало известно в конце декабря 2019 года. Позже заболевание распространилось и в другие страны.

Ранее официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что пациент, зараженный коронавирусом, способен полностью выздороветь спустя 20 дней после выявления заболевания.