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Саммит АСЕАН — США отложили в связи с распространением кронавируса

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Фото: Global Look Press/XinHua
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Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который должен был состояться в марте в Лас-Вегасе (штат Невада), перенесли на неопределенный срок в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа CoVID-2019. Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщает агентство Reuters.

«Поскольку международное сообщество работает вместе над победой над новым коронавирусом, Соединенные Штаты в консультации с партнерами по АСЕАН приняли трудное решение отложить встречу лидеров АСЕАН», — заявил собеседник агентства.

Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров АСЕАН, состоящей из 10 членов, встретиться в Лас-Вегасе после того, как он не присутствовал на саммите с группой в Бангкоке в ноябре.

АСЕАН образована 8 августа 1967 года как политическая, экономическая и культурная региональная, межправительственная организация 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии. В ассоциацию входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Эпидемия нового вида коронавируса (COVID-2019) началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

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