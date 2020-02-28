В Берлине из-за коронавируса отменили туристическую выставку ITB

Из-за угрозы распространения коронавируса власти Берлина решили отменить международную туристическую выставку-ярмарку ITB, об этом сообщило в пятницу агентство DPA. Мероприятие было запланировано на 4-8 марта.

Устроители выставки не смогли выполнить условия властей по обеспечению безопасности. «Каждый участник должен был доказать, что он не прибыл из региона, где есть риски для заражения», — цитирует агентство представителя ярмарки.

Выставка-ярмарка ежегодно проводится в марте. В среднем ее посещают 160 тыс. человек из более 100 стран.

В Германии подтверждены 60 случаев заболевания, 16 человек выздоровели.

Международный автосалон в Женеве, который должен был открыться 3 марта 2020 года, ранее также отменен из-за эпидемии коронавируса.

О вспышке коронавируса в китайском городе Ухане стало известно в конце декабря 2019 года. Позже заболевание распространилось и в другие страны. По данным на 28 февраля от инфекции умерли 2867 человек, заболели 83 376, выздоровели 36 815 человек.