Прямой эфир
Сюжет:

Ростуризм разработает меры поддержки турбизнеса из-за коронавируса

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральное агентство по туризму разработает меры поддержки туристического отрасли в условиях эпидемиологической обстановки. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает «РИА Новости».

В Ростуризме признали, что ситуация, которая происходит сейчас в туриндустрии, — беспрецедентная. Таким образом, ведомство готово выступить площадкой для обсуждения сложившейся ситуации со всеми заинтересованными в этом игроками рынка.

Кроме того, в агентстве готовы оперативно сформировать «дорожную карту», которая будет представлять собой комплекс регламентов, создающие понятные условия и правила игры на фоне распространения эпидемии.

Авиасообщение удалено: к чему приведут новые ограничения из-за COVID-19
Коронавирус может быстро распространиться по всей Европе, считают эксперты

27 февраля Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Иран, Италию и Корею. Решение было принято из-за распространения эпидемии коронавируса.

На следующий день Ассоциация туроператоров России обратилась к правительству с просьбой обозначить срок действия рекомендаций Ростуризма прекратить продажу туров в Италию и другие страны. Иначе, по мнению специалистов, долгосрочный запрет может негативно сказаться на турбизнесе и поставит компании под угрозу ликвидации.

В январе российские туроператоры приостановили до конца февраля прием туристов из Китая. В тот же день власти Китая аннулировали около 9 тыс. заявок от граждан на поездки в РФ.

После этой ситуации в Ростуризме предложили вернуть авиаперевозчикам деньги за отменные рейсы в Китай. Больше двух недель у правительства ушло на то, чтобы одобрить данную инициативу. В итоге, Минфин одобрил компенсацию авиакомпаниям в размере 1,6 млрд рублей.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-19 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 28 февраля от коронавируса умерли 2867 человек, заболели 83 376, выздоровели 36 815 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса
В Азербайджане заявили о выявлении коронавируса у россиянина

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020