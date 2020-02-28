Прямой эфир
Сюжет:

Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии. Об этом свидетельствуют данные Forbes, опубликованные 28 февраля.

Причиной финансовых потерь является падение биржевых показателей, вызванное эпидемией коронавируса. Инвесторы и акционеры компаний, которыми владеют богатейшие люди России, опасаются мирового финансового кризиса и продают свои доли акций.

COVIDное постоянство: коронавирус станет сезонной болезнью, как грипп
Инфекция закрепится благодаря длительному инкубационному периоду и высокой способности к заражению

В частности, из-за продажи инвесторами своих акций состояние совладельца «Норникеля» Владимира Потанина за день уменьшилось на $1,4 млрд. Бенефициар «Лукойла» Вагит Алекперов потерял $1,6 млрд, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон — $1,2 млрд, совладелец компании «Северсталь» Алексей Мордашов — $948 млн, а владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин — $910 млн.

Информация о быстром распространении коронавируса по всему миру вызывает у инвесторов панику, и они предпочитают уходить с развивающихся рынков, в том числе с российского.

«Мы видим ситуацию классического risk off — инвесторы перекладывают средства из рискованных активов в более надежные — франк, иену, евро и гособлигации «надежных» стран — германские и американские в частности», — отметил начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

Ряд специалистов уже отмечали неблагоприятное влияние эпидемии на мировую экономику.

Эпидемия нового вида коронавируса (COVID-2019) началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

В настоящий момент, помимо Китая, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны.

По данным на 28 февраля, от коронавируса умерли 2858 человек, заболели — 83 385. Выздороветь удалось 36 тыс. пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Азербайджане заявили о выявлении коронавируса у россиянина
В Женеве из-за коронавируса отменили международный автосалон

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020