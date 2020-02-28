В Женеве из-за коронавируса отменили международный автосалон

Международный автосалон в Женеве, который должен был открыться 3 марта 2020 года, отменен из-за эпидемии коронавируса. Об этом в пятницу, 28 февраля, пишет Automotive News.

«Мы сожалеем, но Женевский автосалон будет отменен из-за форс-мажорных обстоятельств», — заявил изданию официальный представитель выставочного комплекса Palexpo, где должно было пройти моторшоу.

Ранее министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсет выступил с обращением, что все массовые мероприятия должны быть немедленно запрещены как минимум до 15 марта.

Отмечается, что число зараженных коронавирусом в Швейцарии достигло девяти человек. Среди заболевших есть дети.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. Кроме Китая наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. МИД РФ рекомендовал жителям России воздержаться от поездок в эти страны.

По последним данным, от коронавируса скончались 2867 человек, заболели 83 876, выздоровели 36 815 человек.

30 января сообщалось, что Международный автомобильный салон, который проводится во Франкфурте-на-Майне (Германия) с 1951 года, переедет в другой немецкий город.