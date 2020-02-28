В Женеве представят новую версию Skoda Kamiq

В марте на автосалоне в Женеве (Швейцария) компания Skoda представит кроссовер Kamiq в версии Scoutline. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бренда, поступившем в «Известия» 28 февраля.

Отличительными особенностями новой модификации станут черные колесные арки, элементы кузова серебристого цвета, а также легкосплавные диски диаметром 17 или 18 дюймов.

В салоне появятся накладки из полированного металла и пластика под дерево. Кроме того, передние сиденья будут отделаны специальным дышащим материалом ThermoFlux и микрофиброй Suedia, а рулевое колесо, рычаг стояночного тормоза и рычаг переключения передач ─ кожей. Опционально автомобиль можно оснастить черной отделкой потолка.

На европейском рынке Skoda Kamiq Scoutline будет предлагаться с двигателями мощностью от 90 до 150 л.с.

14 февраля сообщалось, что Skoda начала продажи на российском рынке нового кроссовера Karoq.