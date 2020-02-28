Прямой эфир
Сюжет:

В Женеве представят новую версию Skoda Kamiq

0
Фото: Skoda
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В марте на автосалоне в Женеве (Швейцария) компания Skoda представит кроссовер Kamiq в версии Scoutline. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бренда, поступившем в «Известия» 28 февраля.

Отличительными особенностями новой модификации станут черные колесные арки, элементы кузова серебристого цвета, а также легкосплавные диски диаметром 17 или 18 дюймов.

В салоне появятся накладки из полированного металла и пластика под дерево. Кроме того, передние сиденья будут отделаны специальным дышащим материалом ThermoFlux и микрофиброй Suedia, а рулевое колесо, рычаг стояночного тормоза и рычаг переключения передач ─ кожей. Опционально автомобиль можно оснастить черной отделкой потолка.

На европейском рынке Skoda Kamiq Scoutline будет предлагаться с двигателями мощностью от 90 до 150 л.с.

14 февраля сообщалось, что Skoda начала продажи на российском рынке нового кроссовера Karoq.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«УАЗ Хантер» переведут на электричество
В Госдуме предложили рассчитывать штрафы от стоимости автомобиля
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020