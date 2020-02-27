В Госдуме предложили рассчитывать штрафы от стоимости автомобиля

Размер штрафов за нарушение правил дорожного движения должен рассчитываться исходя из коэффициента стоимости автомобиля, заявил «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов в четверг, 27 февраля.

«Я считаю, что пока мы не пойдем по пути выработки некоего коэффициента по стоимости автомобиля, мы никогда не научимся делать эту дисциплинарную ответственность и ставить водителей на место. Не найдем мы ни одного алгоритма, потому что всё должно привязываться к доходу человека. Поэтому я считаю, что за одно и то же правонарушение водитель Ferrari и водитель «Жигулей» должен быть наказан по-разному», — рассказал Старовойтов.

Он подчеркнул, что подобная воспитательная мера будет действительно эффективной для безопасности движения. Старовойтов обратил внимание на то, что предложенные ранее в проекте нового КоАП 3 тыс. рублей за превышение скорости на 20–40 км/ч могут быть серьезными убытками для тех, чья зарплата равняется 10–30 тыс. рублей.

«Законы действуют на территории всей страны — что для москвичей, что для жителей Белгородской области, что для жителей Дальнего Востока. Если мы хотим действительно воспитать людей, то мы должны понимать, что у одних водителей доход один, у других — доход другой», — сообщил депутат.

Тем не менее Старовойтов считает, что установление размера штрафа в зависимости от региона тоже не является справедливым, так как высоким уровнем дохода могут обладать жители разных регионов.

По его мнению, первоочередным вопросом перед обсуждением размера штрафов является установка на дорогах камер. Депутат отметил, что камеры должны размещаться исключительно в тех местах, которые являются аварийно опасными, а не там, где они способствуют пополнению карманов владельцев комплексов видеофиксации.

Предложения по поводу нарушений ПДД были разработаны Министерством внутренних дел, их целью являлось снижение смертности в результате автомобильных аварий.

Ранее 27 февраля заместитель министра юстиции России Денис Новак заявил, что инициатива о резком увеличении штрафов противоречит запросам общества. Цель нового проекта КоАП заключается не в увеличении санкций в отношении автовладельцев, а в том, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, а для этого необходим комплексный подход.

30 января Минюст обнародовал проект нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Проект предполагает разделение административных нарушений на категории. Наказывать за них будут исходя из тяжести содеянного. Кроме того, уменьшится число видов административных правонарушений. Авторы концепции в том числе предлагали не штрафовать граждан за впервые совершенные негрубые нарушения, а выносить предупреждения. Размер штрафа предлагается определять, учитывая характер противоправного действия (бездействия) и причиненного им вреда.

В Минюсте подчеркнули, что КоАП имеет «широкое общественное звучание» и оказывает влияние на жизнь каждого гражданина. Поэтому законопроекты по административным делам нуждаются в дальнейшем согласовании с общественными и экспертными организациями.