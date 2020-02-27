Эксперт выступил за увеличение штрафов за опасные для жизни нарушения на дорогах

Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев, комментируя инициативу Министерства юстиции пересмотреть размеры дорожных штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), заявил, что увеличить нужно штрафы за нарушения, которые несут опасность для жизни.

«Увеличению должны быть подвергнуты штрафы за грубейшие нарушения ПДД, которые несут реальную опасность для жизни и здоровья граждан, в частности, за вождение автомобиля в нетрезвом виде», — сказал он в беседе с «Известиями» в четверг, 27 февраля.

При этом, отмечает эксперт, размер штрафов за превышение скорости не должен составлять почти половину прожиточного минимума.

«Увеличение размеров штрафов в несколько раз недопустимо», — подчеркнул Гавришев.

Ранее 27 февраля стало известно, что ведомство планирует пересмотреть резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового КоАПа. Об этом заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.

Предложения по поводу нарушений ПДД были разработаны Министерством внутренних дел, их целью являлось снижение смертности в результате автомобильных аварий.

30 января Минюст обнародовал проект нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в котором предлагается ужесточить наказание для недобросовестных водителей. Так, штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч хотят повысить с 500 рублей до 3 тыс., а за превышение на 40–60 км/ч — до 4 тыс. рублей.

В Минюсте подчеркнули, что КоАП имеет «широкое общественное звучание» и оказывает влияние на жизнь каждого гражданина. Поэтому законопроекты по административным делам нуждаются в дальнейшем согласовании с общественными и экспертными организациями.