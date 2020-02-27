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Эксперт выступил за увеличение штрафов за опасные для жизни нарушения на дорогах

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев, комментируя инициативу Министерства юстиции пересмотреть размеры дорожных штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), заявил, что увеличить нужно штрафы за нарушения, которые несут опасность для жизни.

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«Увеличению должны быть подвергнуты штрафы за грубейшие нарушения ПДД, которые несут реальную опасность для жизни и здоровья граждан, в частности, за вождение автомобиля в нетрезвом виде», — сказал он в беседе с «Известиями» в четверг, 27 февраля.

При этом, отмечает эксперт, размер штрафов за превышение скорости не должен составлять почти половину прожиточного минимума.

«Увеличение размеров штрафов в несколько раз недопустимо», — подчеркнул Гавришев.

Ранее 27 февраля стало известно, что ведомство планирует пересмотреть резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового КоАПа. Об этом заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.

Предложения по поводу нарушений ПДД были разработаны Министерством внутренних дел, их целью являлось снижение смертности в результате автомобильных аварий.

30 января Минюст обнародовал проект нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в котором предлагается ужесточить наказание для недобросовестных водителей. Так, штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч хотят повысить с 500 рублей до 3 тыс., а за превышение на 40–60 км/ч — до 4 тыс. рублей.

В Минюсте подчеркнули, что КоАП имеет «широкое общественное звучание» и оказывает влияние на жизнь каждого гражданина. Поэтому законопроекты по административным делам нуждаются в дальнейшем согласовании с общественными и экспертными организациями.

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