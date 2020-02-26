Путин потребовал снизить количество аварий с автомобилями такси

Президент России Владимир Путин призвал МВД и Минтранс обратить внимание на возросшее число аварий с автомобилями такси и найти механизмы исправления данной ситуации. Об этом 26 февраля сообщает ТАСС.

«Да, с автобусными перевозками в прошлом году наметились некоторые положительные сдвиги, но при этом более чем в полтора раза возросло количество ДТП, совершенных водителями такси», — заявил Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в 2019 году число погибших в таких дорожно-транспортных происшествиях увеличились более чем на треть, а раненых — в полтора раза.

Ранее стало известно, что одной из причин роста ДТП с участием такси является высокая стоимость аренды автомобилей.

По словам члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Александра Васильева, водителям приходится работать сверх нормы, чтобы отбить стоимость аренды автомобилей, на которые автопарки устанавливают высокие тарифы.

8 августа сообщалось, что в Госдуме предложили запретить иностранцам без российского гражданства и российских водительских прав работать водителями такси. Согласно новой версии законопроекта о регулировании деятельности такси, не смогут заниматься таксомоторной деятельностью и граждане, имеющие судимость за особо тяжкие преступления, а также водители, лишенные прав в течение последнего года.