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Сбербанк создаст конкурента «Яндекс.Авто»

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Сбербанк ведет работу над созданием собственной мультимедийной платформы для автомобилей, которая может составить конкуренцию системе «Яндекс.Авто». Об этом в среду, 26 февраля, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, проектом займется бывший директор по развитию бизнеса «Яндекс.Авто» Андрей Василевский. Платформа Сбербанка по аналогии с «Яндекс.Авто» будет оснащена голосовым помощником.

Отмечается, что мультимедийная система «Яндекс.Авто» включает навигатор, «Яндекс.Музыку» и браузер. Также с помощью новой системы можно оплачивать топливо на автозаправочных станциях, не выходя из автомобиля. Всеми функциями можно управлять голосом — при помощи голосового помощника «Алиса».

12 августа сообщалось, что китайский автопроизводитель Geely вывел на российский рынок кроссовер Atlas с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».

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