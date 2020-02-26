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Skoda выпустила юбилейную Octavia

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Фото: Skoda
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С конвейера завода компании Skoda в Млада-Болеславе (Чехия) сошел семимиллионный автомобиль семейства Octavia. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Известий» 26 февраля.

Отмечается, что первая Skoda Octavia увидела свет в 1959 году. За 12 лет производства (лифтбек выпускался до 1964 года, а универсал — до 1971-го) Skoda выпустила около 400 тыс. таких машин.

Автомобиль четвертого поколения был представлен 11 ноября 2019 года в Праге. В основе новой модели лежит модульная платформа MQB. Серийная версия лишилась двойных фар, которые впервые появились на рестайлинговой версии Octavia третьего поколения. Вместо них появилась светодиодная оптика традиционной формы. Кроме того, машина получила длинный капот, новую решетку радиатора, бамперы иной формы, широкие пороги и 19-дюймовые легкосплавные диски.

Ежедневно предприятие в Млада-Болеславе собирает 1150 автомобилей Octavia нового поколения, а ежегодный объем выпуска составит 400 тыс. единиц.

24 января сообщалось, что на автосалоне в Женеве (Швейцария) компания Skoda представит четвертое поколение лифтбека Octavia RS.

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