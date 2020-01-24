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Skoda Octavia RS станет гибридом

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Фото: Depositphotos
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В марте 2020 года на автосалоне в Женеве (Швейцария) компания Skoda представит четвертое поколение лифтбека Octavia RS. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает Motor1.

Модель впервые в своей истории получит гибридную силовую установку, состоящую из 1,4-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя. Суммарная отдача агрегатов составит 250 л.с. Коробка передач — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

По данным издания, не исключено, что Skoda Octavia RS нового поколения будет выпускаться и с обычными бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания.

26 ноября сообщалось, что Skoda приступила к выпуску первого в истории марки электромобиля, который получил название Citigo-e iV.

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