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Kia выпустит новый компактный кроссовер

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Фото: Kia
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Корейская компания Kia представит 5 февраля на индийском автосалоне в Нью-Дели концептуальный компактный кроссовер QYi. Об этом в пятницу, 24 января, пишет Autonews.

Отмечается, что в будущем прототип получит серийную версию, которая станет продаваться в Индии, а также появится и на других рынках.

Автомобиль получит светодиодные фары, большие воздухозаборники, рельефный капот и массивные крылья.

В моторную гамму кроссовера могут войти бензиновые двигатели объемом 1,0 л и 1,2 л. Не исключается появление дизельного агрегата. Коробки передач — механическая, шестиступенчатая автоматическая, а также семискоростная роботизированная трансмиссия.

20 января сообщалось, что Kia планирует до 2025 года выпустить 11 новых моделей автомобилей с электрическими двигателями. Одной из первых моделей станет кроссовер. Запас хода машины составит 500 км. Зарядить батареи автомобиля можно будет за 20 минут.

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