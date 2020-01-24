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Новый Cadillac Escalade показали на официальном фото

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Фото: Cadillac
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Американский автопроизводитель Cadillac распространил фотографию, на которой изображена передняя часть внедорожника Escalade нового поколения. Об этом 24 января пишет Motor1.

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Для более эффектного дебюта модели, который состоится 4 февраля на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе (США), представители компании привлекли известного американского режиссера Спайка Ли. Сейчас он трудится над художественным фильмом с участием нового Escalade. Именно в кадре со съемок фильма можно увидеть внедорожник.

Новинка получит узкие светодиодные фары и фонари, встроенные в передний бампер, габаритные огни вертикальной формы, а также широкую радиаторную решетку. В салоне на передней панели появится 38-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы.

Кроме того, новый Cadillac Escalade получит заднюю независимую подвеску и бензиновый двигатель V8 объемом 6,2 л. Производство модели наладят на американском предприятии Cadillac, расположенном в городе Арлингтон (штат Техас).

Более подробную информацию о модели объявят во время презентации.

20 января стало известно, что на российском рынке появится новый кроссовер Cadillac XT6.

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