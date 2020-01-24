Новый Cadillac Escalade показали на официальном фото
Американский автопроизводитель Cadillac распространил фотографию, на которой изображена передняя часть внедорожника Escalade нового поколения. Об этом 24 января пишет Motor1.
Для более эффектного дебюта модели, который состоится 4 февраля на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе (США), представители компании привлекли известного американского режиссера Спайка Ли. Сейчас он трудится над художественным фильмом с участием нового Escalade. Именно в кадре со съемок фильма можно увидеть внедорожник.
Новинка получит узкие светодиодные фары и фонари, встроенные в передний бампер, габаритные огни вертикальной формы, а также широкую радиаторную решетку. В салоне на передней панели появится 38-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы.
Кроме того, новый Cadillac Escalade получит заднюю независимую подвеску и бензиновый двигатель V8 объемом 6,2 л. Производство модели наладят на американском предприятии Cadillac, расположенном в городе Арлингтон (штат Техас).
Более подробную информацию о модели объявят во время презентации.
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