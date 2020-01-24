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«АвтоВАЗ» выпустил новую версию Lada Vesta

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» выпустил модель Lada Vesta в новой комплектации Comfort Winter. Об этом 24 января сообщает «Лада. Онлайн».

Отмечается, что отличительной особенностью новой комплектации является наличие двух новых опций: кожаной отделки руля и подогрева руля. Ранее такие опции были доступны только для Lada Vesta в версиях Luxe и Exclusive.

Кроме того, аналогичные опции с такой же доплатой появились у седана Lada Vesta в комплектации Comfort Multimedia.

15 января сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4×4. Базовая стоимость модели в комплектации Classic составляет 553 900 рублей. В нее входят гидроусилитель рулевого управления, система ABS, дневные ходовые огни, электростеклоподъемники, аудиоподготовка.

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