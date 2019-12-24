Путь звезды: что нового предложит американский внедорожник-гигант

Chevrolet Tahoe и Suburban — настоящие кинозвезды, более 2,5 тыс. кинокартин на двоих. Премьера нового поколения внедорожников была обставлена в кинематографическом духе, сначала шпионский боевик на испытательном полигоне, а затем торжественный выход на сцену под аплодисменты переполненного зала. Каким трюкам научили Tahoe и поедет ли с ним Suburban на российские гастроли, выясняли «Известия».

Вы знали, что Suburban оценили звездой на голливудской «Аллее славы»? Впервые ее получает не человек, а автомобиль. И получает по старшинству — именем Suburban еще в 1930-х назвали скромный, но вместительный и выносливый универсал на грузовом шасси. Который в итоге эволюционировал в громадный внедорожник. Suburban и его более компактный родственник Tahoe — в России лучше знают как раз его — невероятно популярны в США. Они сопровождают президентский лимузин, возят типичную американскую домохозяйку за фастфудом и на распродажу.

Ворочать кочергой

У нас для перемещения по Детройту не Tahoe, а Cadillac Escalade. По сути, тот же автомобиль, но в более роскошном издании. При этом он остался грубоватым американским «траком» — грузовиком. Его задний мост отмечает стыки толчками, более всего ощутимыми на третьем ряду. Подрулевая кочерга выглядит круто, но попадание в режимы требует снайперского расчета. Кстати, места для ног, несмотря на исполинские размеры автомобиля, не то чтобы очень много. Во всяком случае, ожидаешь большего.

P_20191210_190244_vHDR_On_HP История модели Suburban началась в 1930х с такого универсала на шасси полутонного грузовика. Те автомобили имели приставку Caryall Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров P_20191210_171003_vHDR_On_HP Suburban начала 40-х напоминал микроавтобус. Такие машины успели послужить и в армии США Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров P_20191210_171057_vHDR_On_HP Этот Suburban оставался в производстве с 1973 по 1991 годы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров P_20191211_114605_vHDR_On_HP Америка всегда тяготеля к огромным автомобилям. Этот Oldsmobile Limited был выпущен в 1911 году Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров P_20191211_120033_vHDR_On_HP Кстати, Cadillac выпустил первый массовый автомобиль с мотором V8 еще в 1915 году Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Впрочем, всё это можно простить автомобилю за громадный атмосферный мотор V8. Всё и даже расход под 20 л. Как звучит этот агрегат объемом 6,2 л и мощностью 409 л.с.! Как тянет! Старая школа.

Впрочем, в GM понимают недостатки своих полноразмерных внедорожников. Да и конкуренты не дремлют — алюминиевый Ford Expedition опасно приблизился к Tahoe в массовом сегменте. В премиальном Escalade проигрывает битву высоких технологий BMW X7, хотя и демонстрирует рекордные продажи.

Экспедиция и камуфляж

На полигоне в Милфорде первое знакомство с новым Chevrolet Tahoe предваряла поездка на Ford Expedition. Главный конкурент едет как типичный американский полноразмерный внедорожник — ощутимо кренится в поворотах, то и дело вздрагивает громадными колесами на невидимых неровностях. Салон по американским меркам роскошный, но кто сделал внутреннюю ручку, пытающуюся прищемить пальцы?

Презентация Tahoe состоится через несколько часов, но машины на полигоне еще закрыты камуфляжем, а журналистам строго-настрого запретили фотографировать и залепили камеры смартфонов наклейками.

sub Длина нового Chevrolet Tahoe — 5351 мм, а нового Suburban — 5732 мм Фото: Chevrolet

Сначала мне показалось, что водитель явно подыгрывает Chevrolet — едет с меньшей скоростью и плавнее проходит повороты. Но нет, поведение кроссоверов действительно отличается. Tahoe едет собраннее и даже в обычном режиме не изображает в поворотах падающую башню. В спортрежиме толчки от неровностей ощущаются сильнее, но мелочь внедорожник по-прежнему не замечает. Азартным характер новой машины назвать сложно, но теперь в нем меньше «грузовика».

Дело в подвеске — сзади она теперь независимая, а фирменные адаптивные амортизаторы Magnetic Ride реагируют на изменение дорожной ситуации еще быстрее и вдобавок дополнены пневмостойками. «Пневма» предлагается для топ-версии High Country и внедорожной Z71, в остальных случаях Tahoe комплектуют пружинами, и позволяет изменять дорожный просвет в пределах 10 см. Для облегчения посадки и для улучшения аэродинамики на высокой скорости внедорожник приседает, а на бездорожье умеет поднимать кузов на 5 см.

В свете софитов

Чтобы узнать больше о новых Tahoe и Suburban, необходимо было дождаться презентации в детройтской Литтл Сизарс-арена. Там внедорожники предстали во всей красе.

Вместо фирменной двухэтажной оптики, которая сохранилась у родственного пикапа Silveradо, новые машины получили необычное оформление передка, скорее напоминающее «икс-фейс» Lada и Mitsubishi. При этом силуэт машин с характерной широкой стойкой за задней дверью остался вполне узнаваемым. Только у Tahoe подоконная линия с изломом, а у Suburban прямая.

sub Внедорожная версия ZL 1 отличается передним бампером с подрезанной нижней частью и мощными буксирными проушинами Фото: Chevrolet

Машины увеличились в размерах, выросло и расстояние между колесами. Вся прибавка досталась третьему пассажирскому ряду и багажнику. Теперь у Tahoe при полном наборе пассажиров остается еще 722 багажных литра, а у Suburban — 1164 л. Кроме того, новая форма рамы позволила понизить пол в салоне. Кресла среднего ряда теперь можно двигать продольно, причем это касается и раздельных сидений, и сплошного дивана.

Интерьер автомобилей отделан даже богаче, чем у нынешнего Cadillac Escalade. Новая мультимедийная система соседствует с россыпью традиционных кнопок. Вместо кочерги «автомата» — кнопочный пульт на передней панели. Выглядит интересно, но, на мой взгляд, джиэмовцы перемудрили. Чтобы поехать вперед или назад, клавиши нужно поддевать, чтобы переключиться в паркинг или нейтраль — нажимать.

Большое внимание уделили безопасности. В базовом оснащении светодиодные фары и более 30 электронных помощников. Значительно улучшилось качество картинки с камеры кругового обзора. Предупреждать об опасности Tahoe по-прежнему будет неприятной вибрацией в подушке водительского сиденья. Однако, по данным GM, подавляющее большинство владельцев полноразмерного внедорожника предпочитают именно этот способ.

Возвращение дизеля

Бензиновые двигатели V8 (360 и 426 л.с.) объемом не изменились, но теперь могут отключать несколько цилиндров на небольших нагрузках. Причем отключать разное количество — всего будет доступно 12 вариантов работы мотора. Это новый 10-ступенчатый «автомат», а также активные заслонки в радиаторе — вот, по сути, и всё, что сделано для снижения расхода бензина. Зато в качестве альтернативы под капот внедорожников вернули 3-литровый дизель мощностью 281 л.с.

О гибридных или электрических версиях ни слова, хотя президент GM Марк Реусс, выступая на презентации Tahoe, пообещал, что уже через год концерн выпустит полностью электрический пикап. Это по большей части политическое заявление своеобразный ответ Илону Маску и тысяча первый способ вернуть Детройт к жизни — электромобиль планируют выпускать именно там.

sub На огромном полигоне GM в Милфорде представлено множество типов дорожного покрытия Фото: Chevrolet

Сейчас город моторов, еще пару лет назад выглядевший иллюстрацией к боевику про постапокалипсис, оживает за счет магазинчиков и кофеен. Такое ощущение, что для американских хипстеров он является чем-то вроде Териберки для российских.

Американские производители с глобальных дел переключились на внутренние. В частности, GM вложилась не только в новые полноразмерные внедорожники, но и в завод в Арлингтоне, который их производит. И теперь обещает, что качество автомобилей вырастет.

Tahoe и Suburban выглядят как причудливый сплав старого и нового, но произошедшее с ними тянет на революцию. Покупатели полноразмерных внедорожников в США нельзя сказать, что очень требовательны, но это не повод оставлять всё как есть.

Американец в России

В России Chevrolet тоже американизируется — теперь все представленные автомобили будут приезжать с местного рынка. И это сплошь кроссоверы и внедорожники. Corvette на наш рынок возвращать не планируют, не будет и новых поставок Camaro.

Глобальные Chevrolet также могут попасть в Россию, но уже через бренд Ravon — GM продолжит сотрудничество с узбекским предприятием. Впрочем, обещанные поставки машин так и не начались.