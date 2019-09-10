День Д: легендарный британский внедорожник вернулся

На Франкфуртском автосалоне показали новое поколение внедорожника Land Rover Defender. Автомобиль утратил неразрезные мосты и раму. Но, как сообщают, прибавил в умении преодолевать бездорожье. Серьезный вездеход или высокотехнологичная игрушка — корреспондент «Известий» одним из первых познакомился новым Defender и попытался ответить на этот вопрос .

Конец легенды?

Классический Defender оставался мечтой любого мальчишки и был настоящим символом британской марки. Многие при слове Land Rover представляли именно этот внедорожник с круглыми фарами, запаской на капоте и характерной крышей с изломом.

Однако эта модель вела родословную от самого первого Land Rover, представленного в 1948 году. Обладая выдающимися внедорожными характеристиками, по остальным параметрам он безнадежно устарел. Тесное водительское место, плохое отопление, отсутствие подушек безопасности и системы стабилизации и неважное качество сборки.

лэнд За 70 с лишним лет классический Defender изменился не сильно — это по-прежнему был рамный внедорожник с клепаным алюминиевым кузовом и зависимой подвеской Фото: Land Rover

Даже любители «мужских автомобилей» не спешили приобретать себе подобный антиквариат — в 2011 году продажи в Европе упали с четырех до полутора тысяч, и дальше спрос еле теплился.

Сложные роды

Перед Jaguar Land Rover встала нетривиальная задача — Defender нужно было отправлять на покой, но каким автомобилем заменить легендарный «Деф»? Марка Jeep в той же ситуации серьезно обновила свой Wrangler, но не трогала его фирменную внешность, британцы же решили делать современный автомобиль «по мотивам». Однако показанные в 2011 году концепты DC100 вызвали бурю критики — они выглядели слишком игрушечными и несерьезными. Более того, один из прототипов был спорткаром без крыши.

lan Позже к пятидверной длинной версии Defender 110 добавят короткую 90 с трехдверным кузовом Фото: Land Rover

В итоге дизайнер британской марки Джерри МакГоверн вынужден был оправдываться: серийный автомобиль не будет похожим на концепт DC100, хотя дизайнеры, конечно же, не попадут в ретро-ловушку. Новому поколению дали зеленый свет, однако подготовка серийной версии, запустить которую обещали до 2015 года, затянулась. Производство же классического Defender завершили только в 2016-м, но отпускать легенду не хотели, и спустя два года отделение Land Rover Classic клепало ограниченную серию с мотором V8.

Впрочем, сдвинувшиеся сроки пошли новому «Дефендеру» на пользу и закалили его характер. За это время прототипы преодолели миллионы километров в самых суровых точках планеты.

Классика в современной обработке

Наконец, новый Defender представлен, и можно сказать, что МакГоверн лукавил — машина очень похожа на концепт DC100. Однако внешность автомобиля всё же сделали более брутальной и добавили ей черты классической машины. Характерные боковины, плоская корма, а не закругленная, как у прототипа, узкие окошки в крыше, распашная задняя дверь с запаской.

land С пневмоподвеской доступны адаптивные амортизаторы, которые должны улучшить ездовые характеристики автомобиля Фото: Land Rover

Традиционными остались и варианты исполнения — короткий 90 с трехдверным кузовом и длинный пятидверный 110. Цифры в обозначении больше не указывают величину колесной базы в дюймах. Для справки — у длинного Defender расстояние между осями равно 3 022 мм.

Никакого неоретро: возрожденный Defender выглядит подчеркнуто современно и высокотехнологично. Необычная черта нового дизайна — глухой квадрат в цвет кузова, разделяющий боковые стекла.

Рывковый потенциал

Есть что-то в облике нового Defender и от другой модели Land Rover — внедорожника Discovery предыдущего поколения. У него похожий наклон лобового стекла и задняя дверь встык с колесной аркой. Можно предположить, что новый Defender сделан на базе «Дискавери».

Представители JLR утверждают, что платформа автомобиля полностью новая — обещают, что алюминиевый несущий кузов впечатлит жесткостью и прочностью.

LR_DEF_20MY_Static_100919_03 Для автомобиля предлагают диски от 18 до 22 дюймов Фото: Land Rover LR_DEF_20MY_Detail_100919_02 Распашная дверь с запаской — совсем как у прежнего Defender Фото: Land Rover LR_DEF_90_20MY_Interior_100919_04 В качестве опции на передний ряд можно заказать дополнительное складное кресло Фото: Land Rover LR_DEF_20MY_Interior_100919_03 Мультимедийный дисплей сенсорный. Из-за количества кнопок и ручек центральная консоль кажется тесной Фото: Land Rover LR_DEF_110_20MY_Interior_100919_06 Для нового Defender предлагается пять уровней оснащения: Standard, S, SE, HSE и Defender X. Отделка салона может быть простой… Фото: Land Rover LR_DEF_110_20MY_Interior_100919_07 …или премиальной, с кожаными сиденьями и деревянными вставками Фото: Land Rover LR_DEF_20MY_Detail_100919_03 Графика светодиодных фар напоминает о круглой оптике классического Defender… Фото: Land Rover LR_DEF_20MY_Detail_100919_04 …равно как и форма фонарей Фото: Land Rover

Например, он способен выдержать до 6,5 т рывковой нагрузки, приложенной к буксирным крюкам. Автомобиль должен без труда тянуть прицеп массой 3,7 т и перевозить на крыше 168 кг груза. Статическая нагрузка на крышу равна 300 кг, что позволяет поставить сверху палатку.

Балка и брезент

Внутри Defender еще необычнее — всю ширину панели занимает литая магниевая балка с порошковым покрытием, являющаяся одновременно и силовым, и дизайнерским элементом. В балке сделаны поручни для пассажиров, а по краям она обшита мягким кожзамом с прострочкой. Сочетание открытых головок болтов и вставок из натурального дерева продолжает тему функциональной роскоши.

land Силовой брус из магния и открытые болты — элементы стиля

Фото: Land Rover

В некоторых комплектациях сиденья отделаны комбинацией кожи и износостойкой ткани Robust Woven Textile — она изготовлена с использованием переработанного полиэстера и на ощупь напоминает брезент. Впрочем, есть вариант отделки кожей, а также премиальной тканью от компании Kvadrat, на 30% состоящей из шерсти.

Варианты рассадки

Длинный Defender 110 — именно эта версия первой поступит в продажу — может оснащаться дополнительным складным сиденьем между двумя передними. Совсем как в классическом «Дефендере». Кроме того, можно заказать внедорожник в семиместном исполнении с дополнительным третьим рядом сидений. В этом случае объем багажника немного сократится: 464 л против 646 л у пятиместного варианта.

LR_DEF_90_20MY_Interior_100919_04 В качестве опции на передний ряд можно заказать дополнительное складное кресло Фото: Land Rover

При поднятом третьем ряде у «Дефендера» останется 231 л полезного пространства. Максимальная вместимость внедорожника со сложенным вторым и третьим рядами — 2233 л.

Установить обновления?

За высокие технологии отвечает мультимедийная система Pivi Pro с 10-дюймовым экраном и поддержкой смартфоном через Apple CarPlay и Android Auto. Она использует алгоритмы самообучения и способна самостоятельно отключить голосовые подсказки, когда водитель едет по знакомой местности.

Благодаря технологии SOTA с поддержкой сетей 5G навигационные карты, а также программное обеспечение 14 электронных модулей могут получать обновления по воздуху.

LR_DEF_20MY_Interior_100919_03 Мультимедийный дисплей сенсорный. Из-за количества кнопок и ручек центральная консоль кажется тесной Фото: Land Rover

Навигацию при желании можно вывести на приборную панель — еще один дисплей диагональю 12,3 дюйма. Мощная бортовая сеть со скоростью 3 Гб/с должна сделать эффективной работу различных электронных помощников.

Помимо системы кругового обзора, Defender оснащен технологией ClearSight: салонное зеркало превращается в цифровой экран, отображающий данные с задней камеры. Это фактически делает задние стойки и запасное колесо «невидимыми», а также обеспечивает расширенный 50-градусный обзор.

Брод и ветки не страшны

Полностью независимая подвеска доступна как с пружинами, так и с пневмостойками, позволяющими увеличить дорожный просвет на 75 мм или опустить кузов на 50 мм для облегчения посадки. Максимальный клиренс — 291 мм, а максимальная глубина брода, который может преодолеть этот автомобиль — 900 мм.

Преодолению водных преград уделено большое внимание.

land Автомобиль может преодолевать 45-градусные боковые уклоны Фото: Land Rover

У электронного помощника Terrain Response есть специальный режим «Брод», который смягчает реакцию педали газа, включает режим рециркуляции воздуха в салоне, блокирует центральный дифференциал в системе полного привода и поднимает кузов. На дисплей выводится глубина преодолеваемой преграды. После выхода из воды Defender автоматически активирует тормоза, чтобы очистить и высушить диски.

Terrain Response есть режим Configurable Terrain, позволяющий самому настроить блокировки центрального и заднего дифференциалов, чувствительность педали газа, работу ABS, алгоритм переключения передач, усилие на руле.

Маневрирование на бездорожье облегчит технология прозрачного капота, а новое защитное покрытие Satin Protective Film в случае чего защитит краску кузова.

«Понижайка» и электрический наддув

На момент запуска Defender получит два турбодизеля мощностью 200 и 240 л.с, а также две бензиновых — четырехцилиндровый 300-сильный и шестицилиндровый 400-сильный. Последний оснащен «мягкой» гибридной технологией с 48-вольтовым электрическим турбокомпрессором со встроенным стартер-генератором и литийионной батареей, которая накапливает энергию во время торможения.

Самый мощный Defender P400 способен разгоняться до 100 км/ч за 6,1 с и расходует в среднем 9,6 л бензина на 100 км. Все перечисленные двигатели работают в паре с восьмиступенчатым «автоматом» ZF и двухступенчатой раздаточной коробкой с понижающей передачей.

Набор выживальщика

Для нового Defender обещают множество интересных аксессуаров, среди которых, естественно, шноркель и экспедиционный багажник. Кроме того, для машины предлагают высокопрочный стальной сейф для планшетов, ноутбуков и других ценных вещей. Запирающийся внешний контейнер, в который можно положить грязные вещи и даже портативное моющее устройство.

land Крыша достаточно прочная, чтобы разместить на ней запаску Фото: Land Rover

Помимо трех- и пятидверного закрытых кузовов Defender будет предлагаться и со складным мягким верхом. В следующем году появится гибридный вариант P400e, способный передвигаться на электротяге. В планах компании есть и пикап.