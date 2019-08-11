Возвращение гладиатора: наследник первых джипов не посрамил прадедов

Марка Jeep подарила свое имя целому классу автомобилей; можно без преувеличения сказать, что это не бренд, а настоящая легенда. Поэтому отказаться от приглашения на ежегодный слет любителей настоящих джипов, без кавычек, было просто невозможно. Корреспондент «Известий» посетил Camp Jeep в итальянских Альпах и прокатился по горным проселкам вместе с фанатами Wrangler, познакомился с пикапом Gladiator, а также оценил новый Grand Cherokee S.

Похищение Европы

Марка Jeep, еще недавно считавшаяся в Европе американской экзотикой, показывает рекорды продаж и начинает теснить Land Rover. У европейцев свой взгляд на Jeep — они предпочитают не Grand Cherokee, а маленький Compass.

Есть то, что объединяет джиповодов по всему миру — любовь к приключениям. И желательно на самой внедорожной модели — на «Рэнглере». Camp Jeep придуман как раз для этого, для таких слетов стараются выбирать самые живописные места Европы. В этот раз выбор пал на Сан-Мартино-ди-Кастроцца в итальянских Альпах.

P_20190713_101335_vHDR_On_HP copy Некоторые джипы после смерти становятся мангалами Фото: Евгений Багдасаров P_20190713_101145_vHDR_On_HP copy Железный трон по версии Jeep Camp Фото: Евгений Багдасаров P_20190713_124319_vHDR_On_HP copy На Jeep Camp попадаются и самые безумные варианты тюнинга Фото: Евгений Багдасаров P_20190713_100114_vHDR_On_HP copy Mopar представил спецверсию Jeep Wrangler Rubicon 1941 Фото: Евгений Багдасаров P_20190713_100455_vHDR_On_HP Пикап на базе модели Wagoneer выпускался с 1962 по 1971 год под именем Gladiator Фото: Евгений Багдасаров P_20190713_100945_vHDR_On_HP Jeep CJ, предшественник Wrangler Фото: Евгений Багдасаров P_20190713_100431_vHDR_On_HP Super Wagoneer 1967 года — роскошь в стиле Jeep. Много хрома... Фото: Евгений Багдасаров P_20190713_100911_vHDR_On_HP ... и красной кожи Фото: Евгений Багдасаров P_20190713_100336_vHDR_On_HP Так выглядел «джинсовый» Jeep Cherokee Chief Фото: Евгений Багдасаров P_20190713_124447_vHDR_On_HP Некоторые исторические модели как будто недавно сошли с конвейера Фото: Евгений Багдасаров P_20190713_124257_vHDR_On_HP Фото: Евгений Багдасаров P_20190713_124151_vHDR_On_HP Армейская служба Jeep продолжилась и после Второй мировой Фото: Евгений Багдасаров P_20190713_094625_vHDR_On_HP На Jeep Camp приезжают даже такие ветераны. Willys MB — автомобиль, с которого началась марка Jeep Фото: Евгений Багдасаров

«Рэнглеры» в самом невероятном внедорожном тюнинге и в самых невероятных цветах доминируют на Camp Jeep. Одни уезжают покорять горные перевалы, другие возвращаются — радостные, с заляпанными грязью кузовами. Мы тоже поддались соблазну и взяли новый Wrangler — короткий, с мягким верхом и дизельным мотором.

Рэнгом повыше

Wrangler — из последних настоящих внедорожников, автомобиль с невероятной харизмой. Единственная в своем роде машина-трансформер, сделанная как будто из конструктора Lego. Можно снять двери, разобрать половину крыши, откинуть лобовое стекло на капот. Поставить вместо жесткого верха мягкий — или вообще остаться под открытым небом.

Раньше поездка на Wrangler по асфальту была мучением — быстрее бы добраться туда, где дорог нет, и где тесный и неважно стоящий на прямой автомобиль докажет, что его купили не зря. Новый Wrangler пусть и сохранил неразрезные мосты, едет по серпантину вполне сносно. А салон теперь и вовсе выглядит шикарно — даже будет жалко мыть из шланга. Прощайте, покатушки без дверей.

А вот и почти вертикальный подъем вверх по раскисшему черному грунту. Хорошо я заранее включил понижайку, теперь главное — не сбавлять ход до самой вершины. А где же инструкторы, ограждения? На опасном повороте натянута желто-оранжевая лента, но разве она остановит машину, которую как раз потащило к краю.

jee В России Wrangler оснащается только двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 272 л.с. Цены начинаются от 3,5 млн рублей за короткую версию

Впрочем, дальше трасса пошла легче и стала ветвиться — для Trailhawk и Sahara попроще, для Rubicon и тюнингованных машин посложнее. На трассу выезжают даже лупоглазые CJ и квадратные Cherokee первого поколения. Опыт водителей, естественно, разный, но здесь царит удивительное взаимопонимание. Никто не подгоняет новичка клаксоном, все терпеливо ждут, пока он боязливо преодолеет сложный участок.

Такая концентрация поклонников марки на одном небольшом поле — мечта для маркетологов. Поэтому Camp Jeep — лучшее место для того, чтобы показать новое. Например, серийный пикап Jeep Gladiator.

Правила пикапа

Удивительно, но американская марка не выпускала пикапы с 1992 года. С одной стороны, этому есть объяснение. Последнюю такую модель — Jeep Comanche сняли с производства из-за низкого спроса, и корпорации Chrysler вполне хватало грузовичков Dodge. С другой стороны, нет ничего проще, чем конвертировать рамный Jeep Wrangler в пикап. Это, кстати, доказало придворное тюнинг-ателье Mopar, выпустившее набор для переделки длиннобазного «Рэнглера».

Сам Jeep показал концепт Gladiator с полуторной кабиной еще в середине нулевых, но почему-то решил не запускать его в серию. Это сделал итальянский Fiat, купивший американскую Chrysler в 2014 году.

Gladiator практически дословно повторяет Wrangler — у него тот же салон, съемные двери, крыша. Чтобы соединить достаточно вместительный кузов и двухрядную кабину, колесную базу увеличили на полметра.

jee Длина Jeep Gladiator — 5539 мм, колесная база — 3487 мм. Длина грузовой платформы — 1,5 м Фото: Николай Назайкинский

Получился в высшей степени стильный пикап, который тем не менее способен на подвиги. Никаких двухлитровых турбомоторов и упрощенных трансмиссий. Для «Гладиатора» предусмотрен только новый бензиновый V6 мощностью 285 л.с., а в следующем году — шестицилиндровый турбодизель. Полный привод — только с понижайкой. Gladiator с дорожным просветом 282 мм проедет практически везде, а максимально возможная для него глубина брода — 70 см. Заявленная грузоподъемность — 726 кг, почти как у менее мощного пикапа УАЗ, зато американец способен тянуть прицеп массой почти 3,5 т. Чтобы улучшить охлаждение мотора в тяжелых условиях, прорези в решетке радиатора сделали шире.

В «Гладиаторе» множество практичных опций, вроде фронтальной камеры с омывателем, розетки в кузове и органайзере под задним сиденьем. Съемный бумбокс с Bluetooth намекает на то, что в жизни «Гладиатора» будут не только бои, но и отдых.

В России Gladiator появится в следующем году, и наличие у него мотора V6 вполне может стать поводом для покупки именно его, а не «Рэнглера» с безальтернативным турбомотором. Еще одна интересная новинка Jeep появится у нас раньше.

Салон-вагон

Jeep одним из первых выпустил комфортный внедорожник с закрытым кузовом — модель Wagoneer была запущена в 1963 году, то есть раньше, чем Range Rover. С несколькими модернизациями она выпускалась вплоть до 1991 года.

Для своего времени это были роскошные автомобили, они и сейчас привлекают внимание участников Camp Jeep блеском хрома и изяществом линий. Wagoneer и Jeep Cherokee — поначалу он был не отдельной моделью, а «Вэгониром» с двухдверным кузовом — выпускались во множестве вариантов. Один из самых необычных — Levi’s Edition c обивкой салона денимом.

Jeep Grand Cherokee — прямой наследник Wagoneer, большой комфортный автомобиль с независимой подвеской и недюжинным потенциалом. И он тоже выпускается во множестве вариантов: Trailhawk, например, создан для тяжелого бездорожья. Trackhawk — для подвигов на асфальте; благодаря 710-сильному компрессорному мотору он разгоняется до 100 км/ч менее чем за 4 секунды . Для сравнения: Grand Cherokee SRT, до появления Trackhawk считавшийся самым мощным и быстрым вариантом, развивает только 468 л.с. и уступает в разгоне более секунды.

S как доллар

Теперь в России будет доступна еще одна версия — Grand Cherokee S Limited, сочетающая спортивный стиль модели SRT, 20-дюймовые колеса и постоянный полный привод с понижающей передачей. У спортивных вариантов Trackhawk и SRT понижайки нет.

Под капотом с прорезями необязательно стоит легендарный 8-цилиндровый мотор 5,7 (352 л.с.), внедорожник может оснащаться 3-литровым бензиновым V6 — для российского рынка он будет развивать 238 л.с. Нам досталась машина с 250-сильным 6-цилиндровым дизелем того же объема.

jee В России Grand Cherokee S Limited оценили в 3,8 млн рублей минимум. Столько стоит версия с 238-сильным мотором V6, за V8 под капотом придется заплатить 4,3 млн Фото: Евгений Багдасаров

С точки зрения экономичности дизель, как всегда, на высоте, но горные серпантины требуют большей мощности и более спортивных настроек подвески. Впрочем, управляется Grand Cherokee S Limited вполне по-легковому, а тормоза не знают усталости.