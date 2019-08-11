Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Возвращение гладиатора: наследник первых джипов не посрамил прадедов

Испытания новых моделей Jeep в экстремальных горных условиях
Фото: Евгений Багдасаров
Главный слайд
Начало статьи
Возвращение гладиатора: наследник первых джипов не посрамил прадедов
2019-08-09 21:32:44">
2019-08-09 21:32:44
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Марка Jeep подарила свое имя целому классу автомобилей; можно без преувеличения сказать, что это не бренд, а настоящая легенда. Поэтому отказаться от приглашения на ежегодный слет любителей настоящих джипов, без кавычек, было просто невозможно. Корреспондент «Известий» посетил Camp Jeep в итальянских Альпах и прокатился по горным проселкам вместе с фанатами Wrangler, познакомился с пикапом Gladiator, а также оценил новый Grand Cherokee S.

Похищение Европы

Марка Jeep, еще недавно считавшаяся в Европе американской экзотикой, показывает рекорды продаж и начинает теснить Land Rover. У европейцев свой взгляд на Jeep — они предпочитают не Grand Cherokee, а маленький Compass.

Есть то, что объединяет джиповодов по всему миру — любовь к приключениям. И желательно на самой внедорожной модели — на «Рэнглере». Camp Jeep придуман как раз для этого, для таких слетов стараются выбирать самые живописные места Европы. В этот раз выбор пал на Сан-Мартино-ди-Кастроцца в итальянских Альпах.

P_20190713_101335_vHDR_On_HP copy
Некоторые джипы после смерти становятся мангалами
Фото: Евгений Багдасаров
P_20190713_101145_vHDR_On_HP copy
Железный трон по версии Jeep Camp
Фото: Евгений Багдасаров
P_20190713_124319_vHDR_On_HP copy
На Jeep Camp попадаются и самые безумные варианты тюнинга
Фото: Евгений Багдасаров
P_20190713_100114_vHDR_On_HP copy
Mopar представил спецверсию Jeep Wrangler Rubicon 1941
Фото: Евгений Багдасаров
P_20190713_100455_vHDR_On_HP
Пикап на базе модели Wagoneer выпускался с 1962 по 1971 год под именем Gladiator
Фото: Евгений Багдасаров
P_20190713_100945_vHDR_On_HP
Jeep CJ, предшественник Wrangler
Фото: Евгений Багдасаров
P_20190713_100431_vHDR_On_HP
Super Wagoneer 1967 года — роскошь в стиле Jeep. Много хрома...
Фото: Евгений Багдасаров
P_20190713_100911_vHDR_On_HP
... и красной кожи
Фото: Евгений Багдасаров
P_20190713_100336_vHDR_On_HP
Так выглядел «джинсовый» Jeep Cherokee Chief
Фото: Евгений Багдасаров
P_20190713_124447_vHDR_On_HP
Некоторые исторические модели как будто недавно сошли с конвейера
Фото: Евгений Багдасаров
P_20190713_124257_vHDR_On_HP
Фото: Евгений Багдасаров
P_20190713_124151_vHDR_On_HP
Армейская служба Jeep продолжилась и после Второй мировой
Фото: Евгений Багдасаров
P_20190713_094625_vHDR_On_HP
На Jeep Camp приезжают даже такие ветераны. Willys MB — автомобиль, с которого началась марка Jeep
Фото: Евгений Багдасаров

«Рэнглеры» в самом невероятном внедорожном тюнинге и в самых невероятных цветах доминируют на Camp Jeep. Одни уезжают покорять горные перевалы, другие возвращаются — радостные, с заляпанными грязью кузовами. Мы тоже поддались соблазну и взяли новый Wrangler — короткий, с мягким верхом и дизельным мотором.

Рэнгом повыше

На малой красоте: удался ли американский джип с итальянским дизайном
Может ли новый Jeep Compass покорить российских покупателей

Wrangler — из последних настоящих внедорожников, автомобиль с невероятной харизмой. Единственная в своем роде машина-трансформер, сделанная как будто из конструктора Lego. Можно снять двери, разобрать половину крыши, откинуть лобовое стекло на капот. Поставить вместо жесткого верха мягкий — или вообще остаться под открытым небом.

Раньше поездка на Wrangler по асфальту была мучением — быстрее бы добраться туда, где дорог нет, и где тесный и неважно стоящий на прямой автомобиль докажет, что его купили не зря. Новый Wrangler пусть и сохранил неразрезные мосты, едет по серпантину вполне сносно. А салон теперь и вовсе выглядит шикарно — даже будет жалко мыть из шланга. Прощайте, покатушки без дверей.

А вот и почти вертикальный подъем вверх по раскисшему черному грунту. Хорошо я заранее включил понижайку, теперь главное — не сбавлять ход до самой вершины. А где же инструкторы, ограждения? На опасном повороте натянута желто-оранжевая лента, но разве она остановит машину, которую как раз потащило к краю.

jee

В России Wrangler оснащается только двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 272 л.с. Цены начинаются от 3,5 млн рублей за короткую версию

Впрочем, дальше трасса пошла легче и стала ветвиться — для Trailhawk и Sahara попроще, для Rubicon и тюнингованных машин посложнее. На трассу выезжают даже лупоглазые CJ и квадратные Cherokee первого поколения. Опыт водителей, естественно, разный, но здесь царит удивительное взаимопонимание. Никто не подгоняет новичка клаксоном, все терпеливо ждут, пока он боязливо преодолеет сложный участок.

Бремя индейца: Cherokee снова не похож на предыдущую модель
Встал ли рестайлинговый Jeep на путь исправления

Такая концентрация поклонников марки на одном небольшом поле — мечта для маркетологов. Поэтому Camp Jeep — лучшее место для того, чтобы показать новое. Например, серийный пикап Jeep Gladiator.

Правила пикапа

Удивительно, но американская марка не выпускала пикапы с 1992 года. С одной стороны, этому есть объяснение. Последнюю такую модель — Jeep Comanche сняли с производства из-за низкого спроса, и корпорации Chrysler вполне хватало грузовичков Dodge. С другой стороны, нет ничего проще, чем конвертировать рамный Jeep Wrangler в пикап. Это, кстати, доказало придворное тюнинг-ателье Mopar, выпустившее набор для переделки длиннобазного «Рэнглера».

Сам Jeep показал концепт Gladiator с полуторной кабиной еще в середине нулевых, но почему-то решил не запускать его в серию. Это сделал итальянский Fiat, купивший американскую Chrysler в 2014 году.

Gladiator практически дословно повторяет Wrangler — у него тот же салон, съемные двери, крыша. Чтобы соединить достаточно вместительный кузов и двухрядную кабину, колесную базу увеличили на полметра.

jee

Длина Jeep Gladiator — 5539 мм, колесная база — 3487 мм. Длина грузовой платформы — 1,5 м

Фото: Николай Назайкинский

Получился в высшей степени стильный пикап, который тем не менее способен на подвиги. Никаких двухлитровых турбомоторов и упрощенных трансмиссий. Для «Гладиатора» предусмотрен только новый бензиновый V6 мощностью 285 л.с., а в следующем году — шестицилиндровый турбодизель. Полный привод — только с понижайкой. Gladiator с дорожным просветом 282 мм проедет практически везде, а максимально возможная для него глубина брода — 70 см. Заявленная грузоподъемность — 726 кг, почти как у менее мощного пикапа УАЗ, зато американец способен тянуть прицеп массой почти 3,5 т. Чтобы улучшить охлаждение мотора в тяжелых условиях, прорези в решетке радиатора сделали шире.

Американское бездорожье: как Jeep Wrangler помогает попасть в историю
Тест-драйв внедорожника в привычной для него среде обитания

В «Гладиаторе» множество практичных опций, вроде фронтальной камеры с омывателем, розетки в кузове и органайзере под задним сиденьем. Съемный бумбокс с Bluetooth намекает на то, что в жизни «Гладиатора» будут не только бои, но и отдых.

В России Gladiator появится в следующем году, и наличие у него мотора V6 вполне может стать поводом для покупки именно его, а не «Рэнглера» с безальтернативным турбомотором. Еще одна интересная новинка Jeep появится у нас раньше.

Салон-вагон

Jeep одним из первых выпустил комфортный внедорожник с закрытым кузовом — модель Wagoneer была запущена в 1963 году, то есть раньше, чем Range Rover. С несколькими модернизациями она выпускалась вплоть до 1991 года.

Для своего времени это были роскошные автомобили, они и сейчас привлекают внимание участников Camp Jeep блеском хрома и изяществом линий. Wagoneer и Jeep Cherokee — поначалу он был не отдельной моделью, а «Вэгониром» с двухдверным кузовом — выпускались во множестве вариантов. Один из самых необычных — Levi’s Edition c обивкой салона денимом.

Кулаки и мощь: как изменится «УАЗ Патриот»
Российский внедорожник станет маневреннее и мощнее

Jeep Grand Cherokee — прямой наследник Wagoneer, большой комфортный автомобиль с независимой подвеской и недюжинным потенциалом. И он тоже выпускается во множестве вариантов: Trailhawk, например, создан для тяжелого бездорожья. Trackhawk — для подвигов на асфальте; благодаря 710-сильному компрессорному мотору он разгоняется до 100 км/ч менее чем за 4 секунды. Для сравнения: Grand Cherokee SRT, до появления Trackhawk считавшийся самым мощным и быстрым вариантом, развивает только 468 л.с. и уступает в разгоне более секунды.

S как доллар

Теперь в России будет доступна еще одна версия — Grand Cherokee S Limited, сочетающая спортивный стиль модели SRT, 20-дюймовые колеса и постоянный полный привод с понижающей передачей. У спортивных вариантов Trackhawk и SRT понижайки нет.

Под капотом с прорезями необязательно стоит легендарный 8-цилиндровый мотор 5,7 (352 л.с.), внедорожник может оснащаться 3-литровым бензиновым V6 — для российского рынка он будет развивать 238 л.с. Нам досталась машина с 250-сильным 6-цилиндровым дизелем того же объема.

jee

В России Grand Cherokee S Limited оценили в 3,8 млн рублей минимум. Столько стоит версия с 238-сильным мотором V6, за V8 под капотом придется заплатить 4,3 млн

Фото: Евгений Багдасаров

С точки зрения экономичности дизель, как всегда, на высоте, но горные серпантины требуют большей мощности и более спортивных настроек подвески. Впрочем, управляется Grand Cherokee S Limited вполне по-легковому, а тормоза не знают усталости.

Для России такой агрессивный спортивный стиль в сочетании с внедорожными способностями — в самый раз. Однако марка Jeep, хотя и показала значительный рост в сравнении с прошлым годом, всё равно демонстрирует в количественном отношении выступает скромно — чуть больше 1 тыс. машин за семь месяцев. А жаль, для джипов у нас достаточно и бездорожья, и дорог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Геликоцентризм: почему немецкий внедорожник превратился в легенду
Как изменился «Гелендваген» и научилась ли версия G63 AMG нормально поворачивать
За ним не заржавеет: на узлах «Нивы» сделали машину для миллионеров
Тест-драйв необычного российского внедорожника Apal-21541 Stalker

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017