На малой красоте: удался ли американский джип с итальянским дизайном
Улица, по которой нас вел навигатор, становилась всё уже и петляла, а впереди маячила каменная ступенька дома. Вдалеке было видно, как волновалось озеро Гарда. Пятиться назад было поздно, пришлось сложить зеркала — до кривых стен оставалось по паре сантиметров. Ступеньку Jeep Compass легко перешагнул за счет внушительного просвета и вписался под прямым углом в еще один узкий коридор. Вот почему небольшие машины востребованы в Европе. А что новый кроссовер Jeep предложит для России — разбирались «Известия».
Направление на Grand Cherokee
Первый Compass, представленный в 2006 году, был для марки Jeep дебютом в жанре «компактный кроссовер». Получился типичный представитель сегмента: независимая подвеска, подключаемый полный привод и вариатор. Вот только исполнение подкачало — слишком дешевый салон, слишком большой расход. И главное, спорный дизайн — внешность машины злопыхатели сравнивали с лягушкой или хомяком. Несколько обновлений поправили дело сделали Compass внешне похожим на Grand Cherokee и навели порядок внутри. Продажи в США пошли вверх, но в Европе и России он так и не стал популярным.
Compass нового поколения тоже копирует Grand Cherokee, но на его фоне предшественник кажется неуклюжей, грубо обработанной глыбой. После того как Jeep в составе концерна Chrysler перешел под контроль FIAT, дизайн нового кроссовера доверили итальянцам. Те рисовали маленький Grand со свойственными только им легкостью и изяществом. Они повторили все характерные черты, незаметно скруглив их или изогнув. Добавили неразрывный хромированный молдинг через боковины и корму, от зеркала до зеркала. Он визуально отделяет заднюю стойку от крыши, делая из нее хищный плавник.
В то же время фамильное сходство таково, что издалека я спутал Compass c Grand Cherokee и собрался сесть в него. Путаницу вызывает еще одна черта кроссовера: визуально он выглядит крупнее и массивнее, чем есть на самом деле. В реальности это автомобиль длиной 4394 мм, больше Qashqai, но меньше, чем VW Tiguan и Kia Sportage. При этом Compass чуть шире конкурентов, но не критично. Во всяком случае на узких итальянских улочках мы попали в сложную ситуацию всего лишь раз.
В России Jeep Compass стоит минимум 2 млн 49 тыс рублей. В базе уже есть «автомат» и полный привод
Более упакованная версия Limited обойдется в 2 млн 299 тыс, а внедорожный Trailhawk с более мощный мотором — в 2 млн 349 тысяч
Длина Compass — 4394 мм, при колесной базе 2636 миллиметров
Ширина кроссовера — 1874, высота — 1644 миллиметра
Глубина преодолеваемого брода — от 406,4 до 482,6 мм в зависимости от версии
«Обман зрения» выгоден владельцу — Compass выглядит серьезным внедорожным автомобилем. На самом деле он построен на той же платформе, что и более компактный Renegade. У первого Compass был тоже брат-близнец, отличавшийся только более традиционным дизайном. В этот раз в Jeep провернули такой же фокус, но развели автомобили по сегментам и снабдили их двумя возможными для автомобиля марки Jeep вариантами внешности. Младший похож на Wrangler, старший — на Grand Cherokee.
Пространство гаджета
Интерьер Compass — почти как у Cherokee и Grand: массивная «трапеция», объединяющая центральные воздуховоды и крупный экран, характерный мультимедийно-климатический блок. Вот только интерьер маленького кроссовера отделан скромно и скупо — все украшательства свелись к тонким хромированным ободкам. При этом к качеству мягких округлых панелей с рельефом под крупнозернистую кожу не придерешься. Сзади обивка скромнее, что свойственно большинству массовых моделей.
Пространство между циферблатами занимает большой цветной экран, но некоторые цифры на нем мелковаты
Режимы трансмиссии переключаются с помощью специального селектора
Активный круиз-контроль включается отдельной кнопкой
Мультимедийная система поддерживает устройства на iOS и Android
Камера заднего вида на российских машинах в дорогих комплектациях пока недоступна
Эргономика, как и у других джипов, своеобразная и требует привыкания. Через некоторое время перестаешь регулировать температуру ручкой громкости, привыкаешь к обилию клавиш на руле и обширному меню мультимедийной системы.
Compass, по-видимому, считает себя модным гаджетом, поэтому подогрев руля и сидений у него помещены в раздел «Приложения». А внедорожный раздел со скучными цифрами и схемами превращен в подобие игры, где за достижения вне асфальта водитель получает специальные награды и может делиться ими в соцсетях. Впрочем, и модная акустика Beats от Доктора Дре вполне соответствует статусу гаджета. Штатная навигация хорошо разбирается в переплетении итальянских улиц, а то, что она отправила нас в расщелину между домами, — для Европы в таком маршруте нет ничего странного.
Широкие основания передних стоек, высокая панель и длинный рычаг автомата намекают, что нужно сесть высоко и с вертикальной спинкой. Валики боковой поддержки не стремятся зафиксировать тело в кресле. Предвижу, что эту особенность машины оценят полные люди.
Чудес не бывает: ощущение простора настоящих миллиметров салону не добавит. Запас перед коленями достаточный, но кроссоверы, которые Jeep считает конкурентами (Toyota RAV4 и VW Tiguan) явно просторнее. Просто потому, что они крупнее. С запасом над головами всё обстоит неплохо, хотя красивая панорамная крыша сделает потолок ниже. Багажник ожидаемо скромный — 368 л. Тем не менее проем довольно широкий, есть электропривод пятой двери и полноразмерная запаска в подполье. Нужно больше пространства? На этой случай есть Cherokee.
По серпантинам
Дизель объемом 2,0 л, несмотря на 170 сил и 350 Нм момента, везет машину нехотя и без энтузиазма. Впрочем, я вообще удивляюсь, как он не забастовал при таком-то отношении. В Европе дизельные двигатели очень невзлюбили и вообще грозятся извести. Собственно, этим объясняется сонный характер автомобиля: из-за нового более жесткого ездового цикла WLTP производители демпфируют педаль газа, а автоматы учат использовать высшие передачи. В итоге даже дизельный Touareg нужно сильно попросить, чтобы он поехал быстро. Что говорить о компактном кроссовере.
Но, как только начались горные серпантины и дорога пошла вверх, Сompass поехал более напористо — у дизеля появилась тяга, и в паре с 9-ступенчатым автоматом он стал работать более слаженно.
У бензинового турбомотора объемом 1,4 л та же мощность, машину он разгоняет до 100 км/ч за те же 9,5 секунды, но делает это явно веселее. Хотя автомат по-прежнему настроен на плавное, незаметное переключение. Compass может ехать быстро, хотя как будто специально настроен грубовато, на джиповский манер. Такое впечатление, что он хочет выглядеть более внедорожным, чем на самом деле.
Это впечатление развеивают серпантины вокруг озера Гарда — здесь хорошо понятен потенциал легковой платформы, на которой построен не только Compass, но и маленький Renegade. Впрочем, для России новый кроссовер получит другие настройки.
Джип в переводе на русский
Не секрет, что многие модели специально адаптируют под наши условия. Вот и Compass для российского рынка, который «Известия» взяли одними из первых, настроен мягче. И управляется не так остро, не в последнюю очередь из-за зимних шипованных шин. Кстати, шипы гудят довольно назойливо, так что «липучка» для этого автомобиля будет более подходящей.
Автомобиль по-прежнему информирует водителя о дорожных стыках, в то же время новые настройки позволяют с комфортом мчать по проселку, не разбирая дороги. Внедорожный потенциал маленького джипа впечатляет. Особенно когда переключаешь селектор системы полного привода из автоматического режима в более подходящую по ситуации «грязь». Действительно, настоящий джип.
На Российском бездорожье Jeep Compass в своей стихии
Двигатель для российского Compass тоже свой — знакомый по моделям Renegade и Cherokee атмосферник 2,4 л. Его 150 л.с. — это необходимый минимум, кроме того, адаптивному автомату нужно время, чтобы подстроиться под более активный стиль вождения. Но всё же лучше выбрать 175-сильный вариант, доступный во внедорожном варианте Trailhawk c более продвинутой системой полного привода, увеличенным дорожным просветом и подрезанными для лучшей проходимости бамперами. Последнее будет совсем не лишним — мало ли куда заедет от радости новоиспеченный джипер.