На малой красоте: удался ли американский джип с итальянским дизайном

Улица, по которой нас вел навигатор, становилась всё уже и петляла, а впереди маячила каменная ступенька дома. Вдалеке было видно, как волновалось озеро Гарда. Пятиться назад было поздно, пришлось сложить зеркала — до кривых стен оставалось по паре сантиметров. Ступеньку Jeep Compass легко перешагнул за счет внушительного просвета и вписался под прямым углом в еще один узкий коридор. Вот почему небольшие машины востребованы в Европе. А что новый кроссовер Jeep предложит для России — разбирались «Известия».

Направление на Grand Cherokee

Первый Compass, представленный в 2006 году, был для марки Jeep дебютом в жанре «компактный кроссовер». Получился типичный представитель сегмента: независимая подвеска, подключаемый полный привод и вариатор. Вот только исполнение подкачало — слишком дешевый салон, слишком большой расход. И главное, спорный дизайн — внешность машины злопыхатели сравнивали с лягушкой или хомяком. Несколько обновлений поправили дело сделали Compass внешне похожим на Grand Cherokee и навели порядок внутри. Продажи в США пошли вверх, но в Европе и России он так и не стал популярным.

jeep Фото: Jeep

Compass нового поколения тоже копирует Grand Cherokee, но на его фоне предшественник кажется неуклюжей, грубо обработанной глыбой. После того как Jeep в составе концерна Chrysler перешел под контроль FIAT, дизайн нового кроссовера доверили итальянцам. Те рисовали маленький Grand со свойственными только им легкостью и изяществом. Они повторили все характерные черты, незаметно скруглив их или изогнув. Добавили неразрывный хромированный молдинг через боковины и корму, от зеркала до зеркала. Он визуально отделяет заднюю стойку от крыши, делая из нее хищный плавник.

В то же время фамильное сходство таково, что издалека я спутал Compass c Grand Cherokee и собрался сесть в него. Путаницу вызывает еще одна черта кроссовера: визуально он выглядит крупнее и массивнее, чем есть на самом деле. В реальности это автомобиль длиной 4394 мм, больше Qashqai, но меньше, чем VW Tiguan и Kia Sportage. При этом Compass чуть шире конкурентов, но не критично. Во всяком случае на узких итальянских улочках мы попали в сложную ситуацию всего лишь раз.

jeep В России Jeep Compass стоит минимум 2 млн 49 тыс рублей. В базе уже есть «автомат» и полный привод Фото: Jeep jeep Более упакованная версия Limited обойдется в 2 млн 299 тыс, а внедорожный Trailhawk с более мощный мотором — в 2 млн 349 тысяч Фото: Jeep jeep Длина Compass — 4394 мм, при колесной базе 2636 миллиметров Фото: Jeep jeep Ширина кроссовера — 1874, высота — 1644 миллиметра Фото: Jeep jeep Глубина преодолеваемого брода — от 406,4 до 482,6 мм в зависимости от версии Фото: Jeep

«Обман зрения» выгоден владельцу — Compass выглядит серьезным внедорожным автомобилем. На самом деле он построен на той же платформе, что и более компактный Renegade. У первого Compass был тоже брат-близнец, отличавшийся только более традиционным дизайном. В этот раз в Jeep провернули такой же фокус, но развели автомобили по сегментам и снабдили их двумя возможными для автомобиля марки Jeep вариантами внешности. Младший похож на Wrangler, старший — на Grand Cherokee.

Пространство гаджета

Интерьер Compass — почти как у Cherokee и Grand: массивная «трапеция», объединяющая центральные воздуховоды и крупный экран, характерный мультимедийно-климатический блок. Вот только интерьер маленького кроссовера отделан скромно и скупо — все украшательства свелись к тонким хромированным ободкам. При этом к качеству мягких округлых панелей с рельефом под крупнозернистую кожу не придерешься. Сзади обивка скромнее, что свойственно большинству массовых моделей.

jeep Пространство между циферблатами занимает большой цветной экран, но некоторые цифры на нем мелковаты Фото: Jeep jeep Режимы трансмиссии переключаются с помощью специального селектора Фото: Jeep jeep Активный круиз-контроль включается отдельной кнопкой Фото: Jeep jeep Мультимедийная система поддерживает устройства на iOS и Android Фото: Jeep jeep Камера заднего вида на российских машинах в дорогих комплектациях пока недоступна Фото: Jeep

Эргономика, как и у других джипов, своеобразная и требует привыкания. Через некоторое время перестаешь регулировать температуру ручкой громкости, привыкаешь к обилию клавиш на руле и обширному меню мультимедийной системы.

Compass, по-видимому, считает себя модным гаджетом, поэтому подогрев руля и сидений у него помещены в раздел «Приложения». А внедорожный раздел со скучными цифрами и схемами превращен в подобие игры, где за достижения вне асфальта водитель получает специальные награды и может делиться ими в соцсетях. Впрочем, и модная акустика Beats от Доктора Дре вполне соответствует статусу гаджета. Штатная навигация хорошо разбирается в переплетении итальянских улиц, а то, что она отправила нас в расщелину между домами, — для Европы в таком маршруте нет ничего странного.

jeep Без панорамного люка запас над головами задних пассажиров больше Фото: Jeep jeep Для задних пассажиров предусмотрены отдельные воздуховоды Фото: Jeep jeep Спинки заднего дивана складываются вровень с полом Фото: Jeep jeep Кнопка закрывания багажной двери расположена непривычно Фото: Jeep

Широкие основания передних стоек, высокая панель и длинный рычаг автомата намекают, что нужно сесть высоко и с вертикальной спинкой. Валики боковой поддержки не стремятся зафиксировать тело в кресле. Предвижу, что эту особенность машины оценят полные люди.

Чудес не бывает: ощущение простора настоящих миллиметров салону не добавит. Запас перед коленями достаточный, но кроссоверы, которые Jeep считает конкурентами (Toyota RAV4 и VW Tiguan) явно просторнее. Просто потому, что они крупнее. С запасом над головами всё обстоит неплохо, хотя красивая панорамная крыша сделает потолок ниже. Багажник ожидаемо скромный — 368 л. Тем не менее проем довольно широкий, есть электропривод пятой двери и полноразмерная запаска в подполье. Нужно больше пространства? На этой случай есть Cherokee.

По серпантинам

Дизель объемом 2,0 л, несмотря на 170 сил и 350 Нм момента, везет машину нехотя и без энтузиазма. Впрочем, я вообще удивляюсь, как он не забастовал при таком-то отношении. В Европе дизельные двигатели очень невзлюбили и вообще грозятся извести. Собственно, этим объясняется сонный характер автомобиля: из-за нового более жесткого ездового цикла WLTP производители демпфируют педаль газа, а автоматы учат использовать высшие передачи. В итоге даже дизельный Touareg нужно сильно попросить, чтобы он поехал быстро. Что говорить о компактном кроссовере.

jeep Фото: Jeep

Но, как только начались горные серпантины и дорога пошла вверх, Сompass поехал более напористо — у дизеля появилась тяга, и в паре с 9-ступенчатым автоматом он стал работать более слаженно.

У бензинового турбомотора объемом 1,4 л та же мощность, машину он разгоняет до 100 км/ч за те же 9,5 секунды, но делает это явно веселее. Хотя автомат по-прежнему настроен на плавное, незаметное переключение. Compass может ехать быстро, хотя как будто специально настроен грубовато, на джиповский манер. Такое впечатление, что он хочет выглядеть более внедорожным, чем на самом деле.

1_1 Кроссоверы — как явление и класс — по-прежнему на пике популярности. Потому новинки всех форм и размеров сыплются как из рога изобилия. С частью премьер мы успели познакомиться в первой половине 2018 года, но осенне-зимний сезон оказался не менее щедрым на премьеры. Вот какие кроссоверы до конца этого года навестят российские шоурумы Фото: i.wheelsage.org 1_2 Новый BMW X5 без преувеличений и заискиваний — самый ожидаемый кроссовер сезона и, вполне возможно, года. Один из столпов класса в четвертом поколении стал больше, просторнее, сложнее, на порядок современнее и... порядком дороже. В основе — новая модульная платформа CLAR с пневматикой сзади и спереди, полноуправляемым шасси и активными стабилизаторами. Новый кузов стал легче за счет алюминиевых элементов, а его дизайн обещает быть поводом для жарких споров. Старт продаж нового X5 в России запланирован на ноябрь, и на момент дебюта кроссовер будет доступен с четырьмя моторами на выбор. Мощность — от 249 до 462 л. с. Цены — от 4 590 000 до 5 590 000 рублей Фото: i.wheelsage.org 1_3 Mitsubishi Outlander обновился еще весной, но в связи с запуском производства в Калуге кроссовер только на днях поступил в продажу. За исключением настроек подвески, рестайлинг почти не затронул технику Outlander, зато «освежил» внешность, добавил изменений в салон и приподнял ценник в среднем на 80 тыс. рублей. Теперь за базовый Outlander с двухлитровым мотором в 146 л. с. и передним приводом придется отдать минимум 1 639 000 рублей. Полноприводные версии стартуют с отметки в 1 803 000 рублей. Топ-версия GT с 227-сильным мотором V6 и продвинутым полным приводом S-AWC оценивается в 2 400 000 рублей Фото: mitsubishi-motors.ru 1_4 Q8 — большой купеобразный Audi, который ждут с нетерпением. Несмотря на то что платформой MLB, на которой он построен, уже успели воспользоваться Porsche Cayenne, Lamborghini Urus и VW Touareg. Благодаря им часть технических решений уже знакома: многорычажная подвеска, активные стабилизаторы, 48-вольтовая бортовая сеть, полноуправляемое шасси, адаптивная пневматика и так далее. Но в активе Audi — привод quattro с механическим дифференциалом и, наверное, главное — дизайн. Более смелый и продвинутый, чем в Q7. Осталось дождаться старта продаж и услышать ценник Фото: i.wheelsage.org 1_5 Осенняя премьера от Lexus — компактный UX. Он появится в России в середине осени и станет самым маленьким в кроссоверной линейке. Lexus предложит две комплектации UX: бензиновую 200 и гибридную 250h. И в той, и в другой присутствует двухлитровый безнаддувный силовой агрегат Dynamic Force мощностью 171 л. с., но в гибридном варианте он выступает дуэтом с 80-киловаттным электромотором, приводя в движение все четыре колеса. Ценник на новинку еще не обозначен, и остается гадать, насколько популярным окажется новый мини-Lexus. Но, судя по успеху NX, ставшего лидером среди компактных премиум-кроссоверов, осенний дебют UX будет громким Фото: i.wheelsage.org 1_6 Lada Xray Cross засветилась на ММАС-2018 в статусе шоукара, но до серийного выпуска уже рукой подать. Приподнятую новинку стоит ожидать как минимум под конец осени, и ожидание того стоит. Прежде всего Cross — это симбиоз решений, реализованных в Lada Xray и Vesta. Подвеска, рулевое управление, тормоза, настройки системы стабилизации и даже элементы салона претерпели изменения, и потенциально версия Cross будет выгодно отличаться от обычного Xray. Разумеется, стоимость новинки тоже обещает подрасти. На сколько — пока вопрос Фото: i.wheelsage.org 1_7 Lada 4x4 снова свежа: на «АвтоВАЗе» стартовало производство в очередной раз обновленного внедорожника. Как и следовало ожидать, модель 4x4 не получила фирменного «икс-лица» Lada, хотя намек на новый стиль уловим в оформлении переднего бампера и радиаторной решетки. Из очевидного же — новый черно-оранжевый дизайн приборной панели в оформлении интерьера и россыпь опций, большую часть которых вобрала в себя версия Black Edition. Так, за 598 900 рублей клиенту доступны кондиционер, обогреваемые регулируемые зеркала заднего вида, легкосплавные диски, улучшенная виброизоляция и фирменный черный цвет Фото: lada.ru 1_8 Zotye Coupa — свежее имя из Поднебесной, но нареченный автомобиль уже известен. Фактически Coupa — это бесхитростный ренейминг купеобразной версии Zotye T600, хорошо знакомой китайскому покупателю. У нас Coupa — третья модель в линейке Zotye, и приехала она с единственным силовым агрегатом объемом 1,5 л и мощностью 145 л. с., зато в двух версиях: с механической и автоматической коробками передач. Комплектаций у Coupa две, и даже базовая, чей ценник слегка не дотягивает до миллиона рублей, неплохо упакована: пара подушек безопасности, кожаный салон, бесключевой доступ, запуск мотора с кнопки, двухзонный климат-контроль, виртуальный приборный щиток и даже камера заднего вида Фото: zotye-motors.ru 1_9 Новый Subaru Forester — премьера знаковая. За узнаваемым в первом приближении силуэтом скрывается совершенно новая модульная платформа SGP. Ее внедрение позволило Subaru заявить о новом уровне безопасности и улучшении управляемости моделей. Новому Forester всерьез прочат отличные ездовые качества. Вместе с ними новинка получит более мощный 185-сильный оппозитный мотор в топ-версиях и… исключительно бесступенчатую трансмиссию вне зависимости от комплектации. Иными словами, факт подорожания Forester из категории «скорее всего» смещается в категорию «неизбежно». До объявления цен осталось совсем чуть-чуть Фото: i.wheelsage.org 1_10 Дебют нового «Патриота» УАЗ решил сделать виртуальным. 20 сентября новинка блеснет в ходе YouTube-трансляции прямо со сборочной линии ульяновского завода. Ожидается, что новый «Патриот» не получит значительных изменений в экстерьере, в сторону комфорта изменится подвеска, а в рулевом механизме появятся новые элементы, качественно меняющие управляемость. Часть узлов будет заимствована у коммерческой версии «Профи», а интерьер получит пакет обновлений, сформированный УАЗом на основе пожеланий клиентов. В целом обновление обещает если и не видоизменить внедорожник, то как минимум подтянуть его до современных стандартов Фото: i.wheelsage.org 1_11 VW Tiguan в России давно не новинка. Но версия Offroad свежее яблока — комплектация разработана специально для России и анонсирована к октябрю нынешнего года. Tiguan Offroad будет представлен с внедорожным пластиковым обвесом с передним бампером, увеличивающим угол въезда до 26 градусов, а также тремя моторами на выбор: 1,5-литровым бензиновым и двухлитровым дизельным равной мощности в 150 л. с. и 180-сильным бензиновым агрегатом объемом 2 л Фото: i.wheelsage.org 1_12 Kia Sportage «обновился» аккурат к Московскому автосалону – 2018, однако продажи посвежевшего кроссовера обещаны лишь к ноябрю. Примерно тогда же российский офис Kia озвучит и прайс-лист. Что известно сейчас: кроссовер обзаведется версиями с 2,4-литровым атмосферным мотором GDI с непосредственным впрыском, а дизельные Sportage получат новую 8-ступенчатую автоматическую коробку передач Фото: youtube.com

Это впечатление развеивают серпантины вокруг озера Гарда — здесь хорошо понятен потенциал легковой платформы, на которой построен не только Compass, но и маленький Renegade. Впрочем, для России новый кроссовер получит другие настройки.

Джип в переводе на русский

Не секрет, что многие модели специально адаптируют под наши условия. Вот и Compass для российского рынка, который «Известия» взяли одними из первых, настроен мягче. И управляется не так остро, не в последнюю очередь из-за зимних шипованных шин. Кстати, шипы гудят довольно назойливо, так что «липучка» для этого автомобиля будет более подходящей.

Автомобиль по-прежнему информирует водителя о дорожных стыках, в то же время новые настройки позволяют с комфортом мчать по проселку, не разбирая дороги. Внедорожный потенциал маленького джипа впечатляет. Особенно когда переключаешь селектор системы полного привода из автоматического режима в более подходящую по ситуации «грязь». Действительно, настоящий джип.

jeep На Российском бездорожье Jeep Compass в своей стихии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Двигатель для российского Compass тоже свой — знакомый по моделям Renegade и Cherokee атмосферник 2,4 л. Его 150 л.с. — это необходимый минимум, кроме того, адаптивному автомату нужно время, чтобы подстроиться под более активный стиль вождения. Но всё же лучше выбрать 175-сильный вариант, доступный во внедорожном варианте Trailhawk c более продвинутой системой полного привода, увеличенным дорожным просветом и подрезанными для лучшей проходимости бамперами. Последнее будет совсем не лишним — мало ли куда заедет от радости новоиспеченный джипер.