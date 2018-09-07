Упрямые факты: что известно о самом необычном флагмане Volvo
Компания Volvo начала продажи в России самой дорогой и роскошной своей модели — кроссовера XC90 T8 Twin Engine Excellence. У него раздельные задние сиденья с множеством функций и динамика спорткара. Цены начинаются от 8,5 млн рублей. Портал iz.ru разбирался, почему так дорого.
В России у покупателей гибридов пока нет никаких преимуществ — государство не субсидирует им покупку, нет и бесплатной парковки, как у чистых электромобилей. В то же время президент Volvo Car Russia Майкл Мальмстен утверждает, что XC90 в версии T8 TwinEnginе привезли по многочисленным просьбам клиентов.
Расход как у микролитражки
Заявленный средний расход XC90 T8 — всего 2,5 л бензина, а на чистой электротяге кроссовер может проехать около 40 км. Причем батарею емкостью можно зарядить не только на ходу, но и от розетки — за шесть часов от обычной сети и за 2,5 часа — от специального зарядного терминала. Впечатляет, даже если умножить заявленный расход XC90 T8 на два, он всё равно будет меньшим, чем у дизельной машины. Впрочем, особой экономии у нас не выйдет, учитывая величину транспортного налога на такой мощный автомобиль.
Мощность и динамика как у суперкара
Российских покупателей в данном случае интересует прежде всего динамика. Новая платформа SPA подразумевает только 4-цилиндровые моторы. Их отдачу можно нарастить с помощью наддува, например, в версии T6 2-литровый бензиновый агрегат благодаря сочетанию компрессора и нагнетателя развивает 320 л.с. Или добрать с помощью электромоторов, как в случае с T8. Электродвигатель на задней оси выдает 87 л.с. и 240 Нм, а в сумме с бензиновой четверкой получается 407 л.с. и 640 ньютонметров тяги. Для премиум-класса — а Volvo позиционирует себя именно так — очень достойные цифры.
Очень мощная гибридная силовая установка наделяет кроссовер длиной без малого пять метров и весом 2350 кг динамикой спорткара. Спурт с места до 100 км/ч занимает всего 5,3 секунды. При этом кроссовер может разогнаться до 230 км/ч. Для максимальной отдачи даже предусмотрен специальный режим Power Mode.
Режимы для любого случая
Кроме того, у силовой установки есть еще несколько специальных режимов. Pure Electric позволяет двигаться только на электротяге, Hybrid — гибко переключаться между моторами. В режиме Save работает преимущественно двигатель внутреннего сгорания и подзаряжает аккумулятор. AWD подойдет на бездорожье, в нем активируются имитации межколесных блокировок.
Гибридность только добавляет машине веса, а в остальном никак себя не проявляет. Она размещена в центральном тоннеле и не уменьшает объем багажника. Естественно, Volvo важное внимание уделила сохранности аккумулятора в случае аварии и его работоспособности при отрицательных температурах. Шведы обещают на аккумулятор пятилетнюю гарантию, а в некоторых странах — шестилетнюю.
Элементы роскоши
Версия Excellence предлагается только в сочетании с гибридной силовой установкой. Это самая роскошная комплектация из существующих и, как говорят, была придумана Ли Шуфу, главой Geely — китайская компания получила контроль над Volvo в 2010 году. Excellence более всего впечатлит пассажиров заднего ряда — раздельные кресла с множеством регулировок, массажем и вентиляцией. Плюс холодильник, специальные хрустальные бокалы и самолетные выдвижные столики. За развлечения отвечают аудиосистема Bowers&Wilkins и персональные дисплеи для каждого пассажира. Для лучшей звукоизоляции салон отделен от багажника стеклянной перегородкой.
Есть дешевле?
Линейка гибридов Volvo. Слева направо: XC90, XC60, XC40, V90 и S90
Просят за роскошный Volvo 8 млн 510 тыс. рублей, таким образом XC90 T8 Twin Engine Excellence — самый дорогой автомобиль шведской марки. На рынке есть мощные кроссоверы по более демократичным ценам, в том числе с простором сзади и раздельными сиденьями. В то же время если искать что-то сопоставимое по качеству отделке и функциям, то это будет Range Rover в версии SV Autobiography, но он обойдется значительно дороже. Кроме того, британский внедорожник предлагается в удлиненной версии, а XC90 — нет. Запас места для ног в кроссовере Volvo всё равно значительный, но можно было добавить и больше, учитывая, что для рынка Китая такие машины востребованы.
В то же время гибрид T8 можно приобрести и в более скромном оснащении — за 5 млн 469 тыс. рублей. Всего же для такой версии XC90, помимо Excellence, предлагают четыре комплектации.
Volvo отказывается от дизелей
Шведский автопроизводитель серьезно взял курс на электрификацию, начиная со следующего года она в той или иной мере затронет каждую модель марки. Это будет либо «мягкий» гибрид — без возможности передвигаться на электротяге, либо гибрид, подключаемый к розетке, либо электромобиль. В 2025 году компания планирует продать миллион электрифицированных автомобилей. Что касается дизелей, то компания, учитывая скандальный дизельгейт и всё более жесткие экологические требования в Европе, вообще решила от них отказаться. Президент Volvo Car Russia Майкл Мальмстен в беседе с корреспондентом портала iz.ru рассказал, что компания прекратила разработку новых дизельных моторов. Он отметил, что отказ не произойдет одномоментно. Точных сроков Мальмстен не назвал — всё зависит от спроса на дизели. В то же время он обратил внимание на тот факт, что даже в России доля дизельных машин в линейке Volvo снижается.
Автомобиль по подписке — Volvo планирует предлагать это в России
С переходом под крыло китайской Geely Volvo из национального шведского производителя превратилась в глобальную марку с множеством заводов по всему миру, суббрендов и новой миссией.
«Мы предлагаем не автомобили, а мобильность», — заявил Лекс Керссемакерс, вице-президент Volvo Cars по региону EMEA. К примеру, в Европе компания запустила сервис Care by Volvo: клиент за ежемесячную плату получает в пользование автомобиль, причем дилер еще заправляет и моет машину. Свой Volvo можно заказать через интернет, и в период подписки брать разные автомобили. Майкл Мальмстен заявил, что Volvo планирует предлагать подписку и в России, но точных сроков не назвал, — нужно провести тщательную подготовку.
Он также не исключил появления в России автомобилей китайского бренда Lynk&Co, разработанных Volvo и Geely. Их также планируют предлагать по подписке, но пока только в Европе.