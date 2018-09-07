Упрямые факты: что известно о самом необычном флагмане Volvo

Компания Volvo начала продажи в России самой дорогой и роскошной своей модели — кроссовера XC90 T8 Twin Engine Excellence. У него раздельные задние сиденья с множеством функций и динамика спорткара. Цены начинаются от 8,5 млн рублей. Портал iz.ru разбирался, почему так дорого.

В России у покупателей гибридов пока нет никаких преимуществ — государство не субсидирует им покупку, нет и бесплатной парковки, как у чистых электромобилей. В то же время президент Volvo Car Russia Майкл Мальмстен утверждает, что XC90 в версии T8 TwinEnginе привезли по многочисленным просьбам клиентов.

Расход как у микролитражки

volvo3 Фото: Volvo Car Russia

Заявленный средний расход XC90 T8 — всего 2,5 л бензина, а на чистой электротяге кроссовер может проехать около 40 км. Причем батарею емкостью можно зарядить не только на ходу, но и от розетки — за шесть часов от обычной сети и за 2,5 часа — от специального зарядного терминала. Впечатляет, даже если умножить заявленный расход XC90 T8 на два, он всё равно будет меньшим, чем у дизельной машины. Впрочем, особой экономии у нас не выйдет, учитывая величину транспортного налога на такой мощный автомобиль.

Мощность и динамика как у суперкара

Российских покупателей в данном случае интересует прежде всего динамика. Новая платформа SPA подразумевает только 4-цилиндровые моторы. Их отдачу можно нарастить с помощью наддува, например, в версии T6 2-литровый бензиновый агрегат благодаря сочетанию компрессора и нагнетателя развивает 320 л.с. Или добрать с помощью электромоторов, как в случае с T8. Электродвигатель на задней оси выдает 87 л.с. и 240 Нм, а в сумме с бензиновой четверкой получается 407 л.с. и 640 ньютонметров тяги. Для премиум-класса — а Volvo позиционирует себя именно так — очень достойные цифры.

volvo1 Фото: Volvo Car Russia

Очень мощная гибридная силовая установка наделяет кроссовер длиной без малого пять метров и весом 2350 кг динамикой спорткара. Спурт с места до 100 км/ч занимает всего 5,3 секунды. При этом кроссовер может разогнаться до 230 км/ч. Для максимальной отдачи даже предусмотрен специальный режим Power Mode.

Режимы для любого случая

Кроме того, у силовой установки есть еще несколько специальных режимов. Pure Electric позволяет двигаться только на электротяге, Hybrid — гибко переключаться между моторами. В режиме Save работает преимущественно двигатель внутреннего сгорания и подзаряжает аккумулятор. AWD подойдет на бездорожье, в нем активируются имитации межколесных блокировок.

Гибридность только добавляет машине веса, а в остальном никак себя не проявляет. Она размещена в центральном тоннеле и не уменьшает объем багажника. Естественно, Volvo важное внимание уделила сохранности аккумулятора в случае аварии и его работоспособности при отрицательных температурах. Шведы обещают на аккумулятор пятилетнюю гарантию, а в некоторых странах — шестилетнюю.

Элементы роскоши

volvo2 Фото: Volvo Car Russia

Версия Excellence предлагается только в сочетании с гибридной силовой установкой. Это самая роскошная комплектация из существующих и, как говорят, была придумана Ли Шуфу, главой Geely — китайская компания получила контроль над Volvo в 2010 году. Excellence более всего впечатлит пассажиров заднего ряда — раздельные кресла с множеством регулировок, массажем и вентиляцией. Плюс холодильник, специальные хрустальные бокалы и самолетные выдвижные столики. За развлечения отвечают аудиосистема Bowers&Wilkins и персональные дисплеи для каждого пассажира. Для лучшей звукоизоляции салон отделен от багажника стеклянной перегородкой.

Есть дешевле?

volvo4 Линейка гибридов Volvo. Слева направо: XC90, XC60, XC40, V90 и S90 Фото: Volvo Car Russia

Просят за роскошный Volvo 8 млн 510 тыс. рублей, таким образом XC90 T8 Twin Engine Excellence — самый дорогой автомобиль шведской марки. На рынке есть мощные кроссоверы по более демократичным ценам, в том числе с простором сзади и раздельными сиденьями. В то же время если искать что-то сопоставимое по качеству отделке и функциям, то это будет Range Rover в версии SV Autobiography, но он обойдется значительно дороже. Кроме того, британский внедорожник предлагается в удлиненной версии, а XC90 — нет. Запас места для ног в кроссовере Volvo всё равно значительный, но можно было добавить и больше, учитывая, что для рынка Китая такие машины востребованы.

В то же время гибрид T8 можно приобрести и в более скромном оснащении — за 5 млн 469 тыс. рублей. Всего же для такой версии XC90, помимо Excellence, предлагают четыре комплектации.

Volvo отказывается от дизелей

volvo5 Фото: Volvo Car Russia

Шведский автопроизводитель серьезно взял курс на электрификацию, начиная со следующего года она в той или иной мере затронет каждую модель марки. Это будет либо «мягкий» гибрид — без возможности передвигаться на электротяге, либо гибрид, подключаемый к розетке, либо электромобиль. В 2025 году компания планирует продать миллион электрифицированных автомобилей. Что касается дизелей, то компания, учитывая скандальный дизельгейт и всё более жесткие экологические требования в Европе, вообще решила от них отказаться. Президент Volvo Car Russia Майкл Мальмстен в беседе с корреспондентом портала iz.ru рассказал, что компания прекратила разработку новых дизельных моторов. Он отметил, что отказ не произойдет одномоментно. Точных сроков Мальмстен не назвал — всё зависит от спроса на дизели. В то же время он обратил внимание на тот факт, что даже в России доля дизельных машин в линейке Volvo снижается.

Автомобиль по подписке — Volvo планирует предлагать это в России

С переходом под крыло китайской Geely Volvo из национального шведского производителя превратилась в глобальную марку с множеством заводов по всему миру, суббрендов и новой миссией.

«Мы предлагаем не автомобили, а мобильность», — заявил Лекс Керссемакерс, вице-президент Volvo Cars по региону EMEA. К примеру, в Европе компания запустила сервис Care by Volvo: клиент за ежемесячную плату получает в пользование автомобиль, причем дилер еще заправляет и моет машину. Свой Volvo можно заказать через интернет, и в период подписки брать разные автомобили. Майкл Мальмстен заявил, что Volvo планирует предлагать подписку и в России, но точных сроков не назвал, — нужно провести тщательную подготовку.

Он также не исключил появления в России автомобилей китайского бренда Lynk&Co, разработанных Volvo и Geely. Их также планируют предлагать по подписке, но пока только в Европе.