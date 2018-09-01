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Volvo начала тестировать беспилотные электросамосвалы

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Фото: Volvo
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Шведский концерн Volvo приступил к испытаниям беспилотной тяжелой техники, оснащенной электрическими двигателями.

Как сообщается на сайте компании, тесты будут проходить на протяжении 10 недель в карьере Викан-Кросс вблизи города Гетеборга в Швеции.

Специалистам предстоит испытать карьерные беспилотные самосвалы HX2 на электрической тяге, экскаватор EX1 c дизель-электрической установкой весом 70 т, а также гибридный прототип фронтального погрузчика LX1. Перед разработчиками стоит цель уменьшить количество вредных выбросов.

24 августа беспилотный автомобиль американской корпорации Apple попал в аварию в Калифорнии, подтвердив тем самым слухи о тестировании компанией подобных машин.

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