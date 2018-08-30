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ГАЗ представил опытные образцы беспилотных автомобилей

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Фото: пресс-служба "ГАЗ"
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Горьковский автозавод (ГАЗ) представил две модели беспилотных автомобилей на Московском международном автосалоне (ММАС-2018). Образцы собраны на базе электробусов «Газель NEXT», оснащены двумя разными типами систем автономного управления.

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Благодаря высоким технологиям транспортные средства обеспечивают полностью автономное передвижение по заданному оператором маршруту, а встроенные системы могут распознавать границы проезжей части при отсутствии разметки и определять препятствие, которое при необходимости машина объедет или остановится перед ним. Кроме того, на автомобилях установлены системы навигации на базе высокоточных GPS/ГЛОНАСС-модулей. Они позволяют определить местоположение с точностью до 1 см. Все устройства транспортных средств защищены от помех, в том числе от кибератак.

В настоящее время ГАЗ проводит полевые испытания еще нескольких образцов беспилотных транспортных средств с системами автопилота различных типов. Решения, разработанные в рамках этих проектов, будут использованы не только при создании полностью автономных транспортных средств, но и в системах активной помощи водителю (ADAS), которые планируется устанавливать на автомобили данной марки.

В июле ГАЗ подписал соглашение с правительством Москвы, компанией «Яндекс» и ФГУП НАМИ о развитии и внедрении беспилотного транспорта в российской столице. В рамках проекта планируется развивать технологии телематических и интеллектуальных автомобильных систем и услуг на их основе. А в конце августа «Яндекс» в тестовом режиме запустил первое в Европе беспилотное такси в особой экономической зоне Иннополисе в Татарстане.

Крупнейшая российская автомобильная выставка пройдет в выставочном комплексе «Крокус Экспо» с 29 августа по 9 сентября.

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