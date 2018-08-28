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«Яндекс» начал тестировать в Иннополисе первое в Европе беспилотное такси

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Компания «Яндекс» в тестовом режиме запустила первое в Европе беспилотное такси в особой экономической зоне Иннополисе. Соответствующее соглашение 28 августа подписали президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор «Яндекса» в РФ Елена Бунина.

«Пока услуга будет немного ограничена, но со временем мы будем ее расширять. Услуга будет бесплатной», — приводит слова Буниной ТАСС. То есть воспользоваться беспилотным такси смогут все совершеннолетние желающие, подтвердившие свое согласие на участие в тестировании. На данный момент в добровольцы уже записались больше 100 жителей города, пишет сайт kp.ru. Кроме того, беспилотный автомобиль уже испытал и президент Татарстана Рустам Минниханов.

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Первое время по Иннополису ежедневно будут курсировать два автомобиля вместимостью до трех человек. Для них оборудованы пять точек посадки пассажиров, находятся они рядом с главными объектами города: университетом, стадионом, медицинским центром, жилым кварталом и технопарком.

Как отмечает сетевое издание m24.ru, разработка беспилотного автомобиля велась с 2016 года, а в феврале 2018 года «Яндекс» провел испытания прототипа беспилотника на улицах Москвы. Беспилотник соблюдает ПДД, пропускает пешеходов, объезжает препятствия и может экстренно затормозить при необходимости. В ходе тестовых поездок в салоне машины на пассажирском месте будет находиться инженер компании, чтобы проконтролировать работы систем машины и проследить за тем, чтобы поездка проходила в штатном режиме, пишет RNS.

Иннополис выбрали площадкой для тестирования беспилотного автомобиля из-за подходящей инфраструктуры и технологической развитости, поскольку город является центром российских IT-технологий. Также в городе проживают и работают молодые ученые, сообщает телеканал «360».

Накануне, 27 августа, сообщалось, что тестовые поездки беспилотных такси с пассажирами запустили в Токио. Машины будут курсировать между бизнес-центром столицы, районом Отемати, и кварталом ночной жизни Роппонги.

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