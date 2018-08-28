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Корпорация Toyota вложит $500 млн в Uber для разработки беспилотников

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Фото: Global Look Press/Robert Eames
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Японский производитель Toyota инвестирует $500 млн в компанию Uber в рамках проекта по разработке беспилотных автомобилей.

Как пишет The Wall Street Journal, в результате оценка Uber вырастет до $72 млрд. Таким образом компания ищет способы снизить затраты на разработку беспилотных автомобилей.

В конце мая 2018 года Uber прекратила тесты беспилотных легковых автомобилей после ДТП в штате Аризона, которое привело к гибели пешехода.

18 марта беспилотный автомобиль марки Volvo, принадлежавший Uber и двигавшийся в автономном режиме, сбил женщину, пересекавшую дорогу в неположенном месте.

7 февраля «Яндекс» и Uber объявили о завершении сделки по объединению бизнеса онлайн-заказа поездок в России и соседних странах в составе новой компании.

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