Стала известна причина сбоя сбившего женщину в США автопилота Uber

Самоуправляемый автомобиль сервиса такси Uber насмерть сбил велосипедистку в Аризоне (США) из-за сбоя в программе, приказавшего машине игнорировать другие объекты на дороге.

Как пишет The Information, расследование показало, что такая возможность была изначально заложена, чтобы исключить ложные срабатывания, например, из-за летящего полиэтиленового пакета.

Инцидент произошел 19 марта, когда автономный джип марки Volvo сбил 49-летнюю Элейн Херцберг, велосипедистка погибла. В момент аварии машина двигалась со скоростью 38 миль/ч (61 км/ч).

Uber ранее отказался от испытаний беспилотных автомобилей в Калифорнии из-за смертельного ДТП.



