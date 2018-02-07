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«Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по объединению сервисов

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Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл
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Сделка «Яндекс.Такси» и Uber по объединению бизнесов онлайн-заказа такси закрыта, сообщил «Яндекс».

«Яндекс и Uber сегодня объявили о закрытии сделки по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах в составе новой компании», — говорится в сообщении.

Uber инвестировал в создание совместного предприятия $225 млн, «Яндекс» — $100 млн. Новая компания оценивается более чем в $3,8 млрд. Доля «Яндекса» в предприятии составляет 59,3%, Uber — 36,9%, сотрудникам принадлежит 3,8% компании.

Генеральным директором объединенной компании стал Тигран Худавердян, который ранее возглавлял сервис «Яндекс.Такси».

«Яндекс» и Uber объявили об объединении бизнесов по заказу такси в единую платформу в июле 2017 года. Сервисы компаний будут объединены на территории России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстана.

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