Данные 57 млн клиентов Uber похитили хакеры из США и Канады

Хакеры, похитившие данные 57 млн клиентов и водителей сервиса такси Uber в 2016 году, действовали из Канады и США.

Такое заявление сделал глава службы информационной безопасности компании Джон Флинн.

Компания не сообщила о взломе регуляторам и водителям. Вместо этого Uber заплатил киберпреступникам $100 тыс., чтобы удалить похищенные данные и сохранить всё в тайне.

«Я думаю, что мы допустили ошибку, не сообщив (о взломе данных) клиентам, также я думаю, что мы допустили ошибку, не сообщив правоохранительным органам», — цитирует Флинна издание The Hill.

Он отметил, что платеж хакерам был проведен в рамках программы компании по выплате премий за обнаружение уязвимости программного обеспечения.

Вместе с тем Флинн признал, что «программы выплат премий за обнаружение уязвимости программного обеспечения не являются подходящим средством для борьбы с нарушителями, которые стремятся вымогать средства у компании».

Об утечке данных пользователей Uber 2016 года стало известно в ноябре прошлого года.

При взломе были украдены имена, электронные адреса и номера мобильных телефонов 50 млн пользователей Uber по всему миру. Также в распоряжение злоумышленников попали личные данные 7 млн водителей, включая 600 тыс. номеров водительских удостоверений в США.