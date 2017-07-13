Яндекс и Uber заявили об объединении бизнесов по онлайн-заказу такси. Кроме того, комании объединяют свои сервисы в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане и Грузии. Об этом говорится в сообщении гендиректора «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна.

«Хочу рассказать вам об очень важной новости. Мы, Яндекс.Такси и Uber, решили объединить наши сервисы и бизнесы в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане», — заявил он.

Водители обоих сервисов будут объединены в единую платформу. Пользователям будут доступны оба приложения — «Яндекс.Такси» и Uber.

«Такое объединение существенно увеличит количество доступных машин, сократит время ожидания и холостого пробега», — уточняет Худавердян.

Как отмечает Reuters, Uber инвестирует в новое совместное предприятие $225 млн, его доля в новой компании составит 36,6%, «Яндекс» — $100 млн, он получит 59,3% долю в компании.

Новая объединенная компания будет оценена в $3.73 млрд.

Акции «Яндекса» на Московской бирже в 13:25 мск выросли на 13,3% — до 1,85 тыс. рублей за бумагу на фоне сообщений об объединении с Uber. Стоимость акции «Яндекса» впервые в истории компании превысила 1,8 тыс. рублей. Капитализация компании составляет 531,3 млрд рублей.

Ожидается, что сделка будет закрыта в IV квартале 2017 года, в нее также войдет сервис по доставке еды UberEATS.