Российская компания «Яндекс» работает над разработкой собственной версии «умной» колонки. Новинка в отличие от своих аналогов Amazon Echo и Google Home будет способна распознавать русскую речь.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на представителей компании, прототип «умного» аудиоустройства уже существует, он получил рабочее название Аrtificial Intelligence speaker. На данный момент специалисты разработали необходимые технологии для голосового интерфейса, а именно распознавание и синтез речи, искусственный интеллект.