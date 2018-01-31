Прямой эфир

Объединение «Яндекс.Такси» и Uber будет завершено к середине февраля

0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Яндекс» планирует закрыть сделку по объединению сервисов «Яндекс.Такси» и Uber в первой половине февраля, заявили в компании в среду.

«Стороны заканчивают подготовку к подписанию документов и планируют закрыть сделку до середины февраля 2018 года», — говорится в сообщении компании. Ранее сделку планировали завершить в январе текущего года.

Как писал портал iz.ru, онлайн-сервис «Яндекс.Такси» запустил программу страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей во всех регионах страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пользователи «Яндекса» предпочитают шаурму вместо шавермы
«Яндекс» запустит объединенный сервис по доставке еды «Яндекс.Еда»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017