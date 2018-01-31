Объединение «Яндекс.Такси» и Uber будет завершено к середине февраля

«Яндекс» планирует закрыть сделку по объединению сервисов «Яндекс.Такси» и Uber в первой половине февраля, заявили в компании в среду.

«Стороны заканчивают подготовку к подписанию документов и планируют закрыть сделку до середины февраля 2018 года», — говорится в сообщении компании. Ранее сделку планировали завершить в январе текущего года.

Как писал портал iz.ru, онлайн-сервис «Яндекс.Такси» запустил программу страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей во всех регионах страны.