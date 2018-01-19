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«Яндекс» запустит объединенный сервис по доставке еды «Яндекс.Еда»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сервис «Яндекс.Такси» учредил дочернюю компанию «Яндекс.Еда» с целью объединить бизнесы по доставке еды. 

«Новая компания будет заниматься развитием бизнеса по доставке еды и объединит активы этого направления», — заявили агентству «Интерфакс» в «Яндекс.Такси». Речь, в частности, идет о бизнесах Foodfox и UberEATS.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в двух российских регионах в тестовом режиме заработал новый сервис по поиску попутчиков в путешествиях «Яндекс.Попутка». 

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