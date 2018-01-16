«ВКонтакте» и «Яндекс» входят в топ-5 популярных ресурсов на Украине

Несмотря на действующий на Украине запрет на «ВКонтакте» и «Яндекс», эти российские ресурсы входят в топ-5 самых популярных среди жителей страны.

Соответствующие данные опубликовала украинская интернет-ассоциация. В число наиболее посещаемых жителями Украины сайтов также входят Google, YouTube и Facebook.

Как передает «РИА Новости», ресурс Mail.ru и социальная сеть «Одноклассники», также запрещенные на территории Украины, входят в десятку самых популярных в стране сайтов.

Агентство напоминает, что Украина 16 мая прошлого года объявила о расширении экономических санкций в отношении российских компаний.

В обновленный санкционный список включили ряд российских СМИ и IT-компаний, в том числе «Яндекс» и все его сервисы, Mail.ru Group и входящие в нее соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».