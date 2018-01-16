Пьесы Радзинского запретили в Киеве «за антиукраинское содержание»

Украинский комитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввозить в страну четыре российские издания.

«Запрещены для ввоза книги «Дочь Ленина — взгляд на историю» (Эдвард Радзинский), «Записки реаниматолога» (Вадим Шпинев), «Две жены для Святослава» (Елизавета Дворецкая) и «Большая книга мудрости победителей» (под редакцией Веры Кутыревой)», — сообщили в пресс-службе комитета.

В ведомстве пояснили, что книги запрещаются в соответсвии с законом об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания.

Напомним, ранее на Украине запретили изданные в России книги «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» и «Богатырские русские сказки».