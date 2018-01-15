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МИД Венгрии уличил Украину в стремлении ограничить права нацменьшинств

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Фото: Global Look Press/Ilyes Tibor
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На Украине обсуждается возможность перевода на украинский язык диалогов в театральных постановках и печати на двух языках венгерских газет. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сиярто.

По мнению дипломата, подобная инициатива говорит о стремлении украинских властей еще больше ограничить права национальных меньшинств.

«Вместо того чтобы смягчить конфликты, Украина выдвинула дополнительные предложения по ограничению использования языка и гражданства», — приводит РИА «Новости» слова главы МИД Венгрии.

При этом Сиярто подчеркнул, что венгерские власти выступят против действий Киева «с той же твердостью, что и против закона об образовании». 

Закон об образовании вступил в силу на Украине 28 сентября 2017 года. Документ вызвал критику со стороны ряда государств. В частности, Венгрия пригрозила Киеву серьезными последствиями, в том числе введением экономических санкций.

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