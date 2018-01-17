Сервис «Яндекс.Попутка» начали тестировать в России

Сервис «Яндекс.Попутка» заработал в тестовом режиме в двух российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

При помощи сервиса пассажир может найти попутчика, который готов поехать с ним в момент запроса. Попутчика можно найти для поездок протяженностью от 10 км. Также сервис пригодится тем, кто хочет поехать на другой конец города, или ездит на работу и учебу из пригорода, сообщает телеканал «360».

Водители такси смогут найти клиентов через приложение «Яндекс.Навигатор» после прохождения обязательной проверки. В приложение они должны будут загрузить свои личные данные, фото водительского удостоверения и номер телефона. После этого водителю будет предложена сумма компенсации, которая носит рекомендательный характер: о цене попутчики смогут договориться самостоятельно.

В тестовом режиме сервис уже заработал в Ростовской области и Красноярском крае. У жителей этих регионов есть потребность ездить на работу в центр из ближайших пригородов.