Сервис «Яндекс.Такси» запустил чат для связи водителей и пассажиров

Онлайн-сервис «Яндекс.Такси» расширил функционал своего приложения, добавив чат для связи водителей и пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба компании «Яндекс».

Новая функция позволит пользователям агрегатора такси и водителям связываться друг с другом, не покидая приложение. При этом чат оснащен возможностью дешифровки голосовых аудиосообщений.

Благодаря разработанной «Яндексом» технологии надиктованное сообщение можно получить преобразованным в текст. Также чат может «прочитать» для адресата отправленное в текстовой форме сообщение.

«Теперь водитель и пассажир смогут общаться друг с другом, что может оказаться полезно, когда нужно уточнить место посадки или сообщить о том, что вы задержитесь», — приводит ТАСС слова из сообщения пресс-службы «Яндекса».