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Сервис «Яндекс.Такси» запустил чат для связи водителей и пассажиров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Онлайн-сервис «Яндекс.Такси» расширил функционал своего приложения, добавив чат для связи водителей и пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба компании «Яндекс». 

Новая функция позволит пользователям агрегатора такси и водителям связываться друг с другом, не покидая приложение. При этом чат оснащен возможностью дешифровки голосовых аудиосообщений.

Благодаря разработанной «Яндексом» технологии надиктованное сообщение можно получить преобразованным в текст. Также чат может «прочитать» для адресата отправленное в текстовой форме сообщение. 

«Теперь водитель и пассажир смогут общаться друг с другом, что может оказаться полезно, когда нужно уточнить место посадки или сообщить о том, что вы задержитесь», — приводит ТАСС слова из сообщения пресс-службы «Яндекса». 

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