ФАС отказалась возбуждать дело в отношении «Яндекс.Такси» по жалобе Gett

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказалась возбуждать дело в отношении онлайн-агрегатора услуг такси «Яндекс.Такси», которого обвинили в отслеживании приложений конкурентов.

Об этом заявили в пресс-службе ведомства во вторник, 9 января.

«Мы приняли решение об отказе в возбуждении дела в связи с отсутствием подтверждения изложенных в заявлении доводов», — цитирует сообщение ТАСС.

О своих подозрениях компания Gett сообщила еще в октябре. По данным Gett, сервис «Яндекс.Такси» снижает цены на перевозки для пассажиров, которые установили приложение Gett. Тем самым отслеживает действия пользователей путем скрытых функций.

В ноябре ФАС сообщила об одобрении объединения бизнесов «Яндекс.Такси» и Uber. По условиям сделки, 59,3% объединенной компании будут принадлежать «Яндексу», 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам.