ФАС возбудила дело против поставщика тепла москвичам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК») за то, что та выставила счет, не основанный на показаниях счетчиков.

Информацию об этом опубликовали во вторник, 9 января, на сайте ведомства.

Поводом для расследования стало обращение Московского протезно-ортопедического предприятия Минтруда России, согласно договору с которым МОЭК должен был руководствоваться показаниями приборов.

«Однако ПАО «МОЭК» определило объем тепловой энергии расчетным методом, что увеличило объем потребленной энергии в несколько раз», — цитирует сообщение РБК.

30 декабря ФАС выявила завышение цены на препарат «Нексиум» более чем в 10 раз.

Отмечается, что ФАС сравнила цены на лекарство, которое включено в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), и выяснила, что в 13 других странах данный препарат значительно дешевле. Так, если в РФ он стоит официально 1510 рублей, то в Хорватии, например, — 179,12 рубля.