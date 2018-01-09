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ФАС возбудила дело против поставщика тепла москвичам

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК») за то, что та выставила счет, не основанный на показаниях счетчиков.

Информацию об этом опубликовали во вторник, 9 января, на сайте ведомства.

Поводом для расследования стало обращение Московского протезно-ортопедического предприятия Минтруда России, согласно договору с которым МОЭК должен был руководствоваться показаниями приборов.

«Однако ПАО «МОЭК» определило объем тепловой энергии расчетным методом, что увеличило объем потребленной энергии в несколько раз», — цитирует сообщение РБК.

30 декабря ФАС выявила завышение цены на препарат «Нексиум» более чем в 10 раз.

Отмечается, что ФАС сравнила цены на лекарство, которое включено в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), и выяснила, что в 13 других странах данный препарат значительно дешевле. Так, если в РФ он стоит официально 1510 рублей, то в Хорватии, например, — 179,12 рубля.

 

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