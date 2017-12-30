Прямой эфир

ФАС выявила десятикратное завышение цены на обезболивающее

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила завышение цены на препарат «Нексиум» более чем в 10 раз. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ФАС сравнила цены на лекарство, которое включено в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), и выяснила, что в 13 других странах данный препарат значительно дешевле. Так, если в РФ он стоит официально 1510 рублей, то в Хорватии, например, — 179,12 рубля.

По данным ведомства, ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», которое действует по доверенности компании-производителя — шведской AstraZeneca, предоставило ей недостоверные сведения при регистрации предельных отпускных цен. Именно этот фактор привел к продаже препарата по необоснованным ценам.
28 декабря портал iz.ru сообщил, что ФАС провела мониторинг роста цен на продукты перед новогодними праздниками. В ведомстве отметили, что крупных нарушений не обнаружено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФАС грозит аэропортам Москвы штрафами за недопуск такси
ФАС ожидает решения проблемы с внутрисетевым роумингом к маю 2018 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017