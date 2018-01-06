«Яндекс.Такси» перенес москвичей в Гвинейский залив

Сбой в работе сервиса «Яндекс.Такси» стал причиной проблем с определением местоположения у жителей Москвы. Так, при заказе автомобиля через мобильное приложение некоторые из москвичей сообщили о «телепортации» в Гвинейский залив. Сумма выставленного счета составила полмиллиона рублей.

По словам пресс-секретаря сервиса Владимира Исаева, сбой в определении геолокации действительно наблюдался по всей Москве, и он не связан с работой агрегатора.

«Да, действительно, из-за GPS иногда неправильно отображается стоимость поездки или маршрут. У нас очень мало жалоб, мы с ними разбираемся вручную», — сообщил Исаев радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, сбой наблюдался во всех картах, связанных со спутником GPS.

«Это сбой, который влияет на все сервисы, которые связаны с геолокацией — от фитнес-браслетов до навигации и картографии», — добавил Исаев.