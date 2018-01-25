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Пользователи «Яндекса» предпочитают шаурму вместо шавермы

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Подавляющее число пользователей «Яндекса» в 2017 году предпочитали искать в интернете шаурму, а не шаверму, сообщает пресс-служба компании.

Были посчитаны запросы, которые содержали то или иное слово в любом роде, числе и падеже. При этом учитывались все случаи, даже когда слово было частью названия.

Исследование показало, 82% юзеров поисковика ищут шаурму и только 18% — шаверму. 

«Тут без сюрпризов. Шаверма — на Северо-Западе, а в остальной России — шаурма», — приводит комментарий экспертов «Интерфакс».

Вместе с тем шаверму и шаурму в названиях компаний упоминают нечасто. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в России зарегистрированы только два юрлица со словом «шаурма» в названии и три — с «шавермой». При этом 25 фирм, занимающихся общепитом, содержат в названии слово «кебаб» и восемь — «донер». 

Как правило, все эти названия означают одно и то же — лаваш или питу с начинкой из нарезанного мяса, овощей и соуса.

Ранее портал iz.ru сообщал, Московский институт языка имени Виноградова попросили легализовать петербургский вариант слова «шаурма» — «шаверма» и включить его в орфографические словари.

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