Израильтяне поучатся программированию у россиян

Российские образовательные программы по компьютерным наукам станут доступны студентам дальнего зарубежья. Осенью в Тель-Авивском университете (ТАУ) откроется филиал «Школы анализа данных» (ШАД) «Яндекса», где можно будет получить дополнительное образование в самых актуальных областях знаний.

Годичная программа обучения в израильском университете по российским программам рассчитана на студентов, аспирантов и молодых специалистов. Они смогут получить дополнительное образование в области компьютерных наук и заниматься искусственным интеллектом. Слушатели будут изучать анализ данных, машинное обучение, компьютерное зрение, анализ текстов и другие дисциплины. Чтобы стать слушателем школы, кандидату придется пройти конкурсный отбор.

— ШАД опирается на традиции советской математической школы, благодаря которой в России есть и собственный поиск в интернете, и многие другие технологии мирового уровня, — рассказала «Известиям» генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина. — В израильском филиале будут использоваться те же самые учебные программы, что и в РФ. Обсуждаем мы и возможность работы в филиале российских преподавателей.

Елена Бунина не исключает также перспективу стажировки израильских студентов в московском офисе компании.

— Новый филиал ШАД будет тесно работать с факультетом компьютерных наук ТАУ, где в последнее время уделяют особое внимание специализации по машинному обучению и расширяют количество курсов по этой теме. Наша поддержка позволит факультету приглашать экспертов и лекторов со всего мира, проводить мастер-классы, назначать стипендии студентам и аспирантам, — утверждает Елена Бунина.

По ее словам, талантливых старшекурсников из вузов, где работают базовые кафедры «Яндекса», приглашают на стажировку в компании, эту работу им оплачивают.

— Мы очень признательны Аркадию Воложу (генеральный директор группы «Яндекс». — «Известия») за сотрудничество с нашим университетом в области машинного обучения, — заявил президент ТАУ Иосиф Клафтер. — Новая совместная образовательная программа поможет развитию IT-сферы и национальной экономики как России, так и Израиля.

Как рассказал «Известиям» вице-президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Игорь Агамирзян, компьютерные науки сейчас находятся на пике популярности среди студентов всего мира. Например, самый востребованный в «Вышке» межфакультетский курс по выбору называется «Анализ данных».

— Наш факультет компьютерных наук построил его на базе методических материалов «Школы анализа данных», — пояснил Игорь Агамирзян. — Курс непростой, рассчитан на подготовленного слушателя. Тем не менее на него записываются множество студентов самых разных факультетов, в том числе гуманитарных. Поэтому на основе этого курса мы даже решили внедрить общеуниверситетскую программу под названием «Культура работы с данными». Элементы анализа данных вносятся во все образовательные программы, независимо от специальности.