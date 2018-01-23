Прямой эфир

Израильтяне поучатся программированию у россиян

В Тель-Авивском университете откроется филиал «Школы анализа данных» компании «Яндекс»
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские образовательные программы по компьютерным наукам станут доступны студентам дальнего зарубежья. Осенью в Тель-Авивском университете (ТАУ) откроется филиал «Школы анализа данных» (ШАД) «Яндекса», где можно будет получить дополнительное образование в самых актуальных областях знаний.

Годичная программа обучения в израильском университете по российским программам рассчитана на студентов, аспирантов и молодых специалистов. Они смогут получить дополнительное образование в области компьютерных наук и заниматься искусственным интеллектом. Слушатели будут изучать анализ данных, машинное обучение, компьютерное зрение, анализ текстов и другие дисциплины. Чтобы стать слушателем школы, кандидату придется пройти конкурсный отбор.

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ
Пространство для творчества
В новых детских технопарках Москвы начинается набор учеников
«Мы смогли создать алгоритм, работающий в любых условиях»
Основатели NtechLab Артем Кухаренко и Михаил Иванов — о достижениях российских разработчиков и будущем систем распознавания лиц
Лекарство от глупости 
Нобелевскую премию вручат за симбиоз экономики и психологии 
«Цифровой экономике» требуются правовое поле и деньги
За три года для отрасли высоких технологий планируют подготовить более 50 нормативных актов

— ШАД опирается на традиции советской математической школы, благодаря которой в России есть и собственный поиск в интернете, и многие другие технологии мирового уровня, — рассказала «Известиям» генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина. — В израильском филиале будут использоваться те же самые учебные программы, что и в РФ. Обсуждаем мы и возможность работы в филиале российских преподавателей.

Елена Бунина не исключает также перспективу стажировки израильских студентов в московском офисе компании.

— Новый филиал ШАД будет тесно работать с факультетом компьютерных наук ТАУ, где в последнее время уделяют особое внимание специализации по машинному обучению и расширяют количество курсов по этой теме. Наша поддержка позволит факультету приглашать экспертов и лекторов со всего мира, проводить мастер-классы, назначать стипендии студентам и аспирантам, — утверждает Елена Бунина.

По ее словам, талантливых старшекурсников из вузов, где работают базовые кафедры «Яндекса», приглашают на стажировку в компании, эту работу им оплачивают.

— Мы очень признательны Аркадию Воложу (генеральный директор группы «Яндекс». — «Известия») за сотрудничество с нашим университетом в области машинного обучения, — заявил президент ТАУ Иосиф Клафтер. — Новая совместная образовательная программа поможет развитию IT-сферы и национальной экономики как России, так и Израиля.

Как рассказал «Известиям» вице-президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Игорь Агамирзян, компьютерные науки сейчас находятся на пике популярности среди студентов всего мира. Например, самый востребованный в «Вышке» межфакультетский курс по выбору называется «Анализ данных».

«Американский бизнес смотрит на Россию как на центр знаний»
Глава Американской торговой палаты в России Алексей Родзянко — о санкциях и конкурентных преимуществах России

— Наш факультет компьютерных наук построил его на базе методических материалов «Школы анализа данных», — пояснил Игорь Агамирзян. — Курс непростой, рассчитан на подготовленного слушателя. Тем не менее на него записываются множество студентов самых разных факультетов, в том числе гуманитарных. Поэтому на основе этого курса мы даже решили внедрить общеуниверситетскую программу под названием «Культура работы с данными». Элементы анализа данных вносятся во все образовательные программы, независимо от специальности.

ШАД была открыта в Москве в 2007 году. За десять лет в ней прошли подготовку несколько сотен IT-специалистов — разработчиков, аналитиков, исследователей. Выпускники школы работают в российских и зарубежных IT-компаниях, занимаются научными исследованиями. Филиалы ШАД имеются в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Минске. Теперь к этому списку добавится первый город дальнего зарубежья — Тель-Авив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сбербанк и «Яндекс» подписали соглашение о создании СП
Секретный софт оснастят динамической защитой
Разработка академической науки защитит от кибератак базы данных погранслужбы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017