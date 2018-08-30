ММАС-2018: наиболее яркие и самые ожидаемые автомобильные премьеры

В выставочном центре «Крокус Экспо» стартовал Московский международный автосалон ММАС–2018. Корреспондент портала iz.ru побывал на мероприятии и выбрал самые интересные премьеры.

Многие мировые марки предпочли манкировать главное российское мероприятие. Некоторые отказались в последний момент, как Aston Martin, планировавший привезти следующий прототип кроссовера DBX. Команда строила новый прототип родстера «Крым», но не успела и привезла старый. Из именитых зарубежных марок здесь только Volkswagen, Renault, Hyundai и KIA. А из знаковых премьер можно отметить разве что новый Ceed и необычный французский кроссовер Arkana. Зато российские и китайские компании на первых ролях.

Французские дебюты

В рамках ММАС-2018 состоялась мировая премьера французского купе-кроссовера Renault Arkana. Модель будет базироваться на сильно модернизированной платформе, известной по популярным у нас Renault Duster и Renault Kaptur.

Идея купеобразного кроссовера появилась именно в России, но Arkana также будет продаваться в Бразилии, Китае и Южной Корее, но это будет автомобиль на другой платформе

salon_1 Купе-кроссовер Renault Arkana Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Производство 4,5-метрового купе-кроссовера для российского рынка будет организовано на московском заводе Renault. Модель будет собираться в двух вариантах — полноприводном и с передними ведущими колесами. Старт продаж намечен на первую половину 2019 года.

Кроме того, на выставке дебютировал вседорожный седан Logan Stepway. Модель отличает увеличенный до 195 мм дорожный просвет и защитный обвес из неокрашенного пластика. На этом внешние отличия от стандартного «Логана» заканчиваются. Внешность версии Stepway также освежили: новый дизайн решетки радиатора, которая теперь стала черной с добавлением хромированных элементов, светодиодные дневные ходовые огни, новый передний бампер и дизайн колесных дисков. Интерьер седана остался без изменений, однако в систему развлечений была интегрирована мультимедийная платформа MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и Apple CarPlay.

Седан получил 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 л.с. c механической или автоматической коробкой передач. Причем, помимо обычного автомата, будут доступны версии с вариатором. Начало продаж Logan Stepway намечено на осень этого года.

01_Московский автосалон_RIAN_2484214 Со следующей недели в столице стартует Московский международный автосалон (ММАС-2018). И хотя некоторые крупные бренды пропускают в этом году самое известное российское автомобильное событие, посетителям «Крокус Экспо» будет на что посмотреть. ММАС-2018 все-таки обещает порадовать премьерами, среди которых сразу несколько мировых. Куда пойти и чего ни в коем случае не стоит пропускать — в галерее iz.ru Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович 02_Московский автосалон_1534957900_12 «Альфа и омега» всего салона — стенд нового российского бренда Aurus. Машины президентского кортежа, транспорт для высших кругов власти. За кузовным лаком Aurus будут скрываться не только спецброневики, но и вполне обычный, гражданский VIP-транспорт. Новинки ММАС-2018 как раз из таких: премиальные седан/лимузин «Сенат» без брони, зато с российской кожей и заделом на серийное будущее Фото: aurusmotors.com 03_Московский автосалон_2877196 От российского — к российскому. Премьер от «АвтоВАЗа» нам тоже ждать с горкой. Прежде всего это обновленные Largus и Granta с лицами в духе старших Vesta и XRay. Полюбоваться будет на что: во-первых, фирменный икс-стиль — это как минимум красиво. А во-вторых, Lada грозится выкатить на свой стенд все виды кузовов — будет и вокруг чего погулять Фото: lada.ru 04_Московский автосалон_c8b953f76ef0c965c9c07889c4c6c992de2dfbce Стенд в «Крокус Экспо» станет трибуной, с которой «АвтоВАЗ» попрощается с Kalina. Хорошо знакомое нам имя уходит на покой, а хэтчбек и универсал, помимо фейслифтинга, получат и ренейминг. Впрочем, это не последние новости. Серийный 145-сильный заряженный седан Vesta Sport также рвется выйти в свет, а с ним и внедорожная версия Lada Xray с приставкой Cross Фото: lada.ru 05_Московский автосалон_TASS_16201565 Имя «Крым» родом из 2014-го. Четыре года назад студенты и аспиранты из МГТУ имени Баумана впервые показали русский родстер на агрегатах Lada Kalina. В рамках ММАС-2018 коллектив BRT (Bauman Racing Team) обещает показать уже второе поколение «Крыма» — усовершенствованное, исправленное и дополненное Фото: ТАСС/Алексей Павлишак 06_Московский автосалон_Renault_Arkana Если бы предвкушение могло светиться, оно озаряло бы стенд Renault. Под закат лета французский автопроизводитель готов презентовать то, чего в модельной линейке прежде не было: динамичный купе-кроссовер на платформе Global Access. Проще говоря, мы ожидаем кузена Kaptur, но намного более привлекательного и стильного. О живой новинке известно немного: имя Arkana (что по-латыни означает «тайна») и немного о внешности. Плюс тот факт, что кроссовер пропишется на московском конвейере Renault Фото: motoringresearch.com 07_Московский автосалон_5a8e7b38ec05c4613e0000f8 Новый Santa Fe — то, чем прежде всего будет встречать на ММАС-2018 стенд Hyundai. Мировая премьера кроссовера четвертого поколения прошла весной в Женеве. Поэтому живой интерес гарантирован. Помимо новой, более выразительной внешности, Santa Fe получил новый 8-ступенчатый автомат в паре с 200-сильным дизельным мотором, систему управления полного привода HTRAC и целый ворох электронных систем, ассистентов и помощников Фото: hyundai.ru 08_Московский автосалон_Kia-Ceed-2018-4 Одно слово: Ceed. Теперь без апострофов в имени и витиеватых черт в дизайне. Новый корейский «гольф-класс» от Kia теперь строже, богаче, лучше и потому увереннее в себе. Вдобавок к атмосферным моторам в 1,4 и 1,6 л хэтчбек обзавелся турбиной: 1,4 л, 140 л.с. и плюс 7-ступенчатая трансмиссия с двумя сцеплениями. Еще не спорт, но уже по дороге туда Фото: КИА Моторс Рус 09_Московский автосалон_Снимок экрана 2018-08-24 в 12 Новый Ceed на ММАС-2018 не останется в одиночестве. К новым хэтчбеку и универсалу SW компания Kia добавит посвежевший кроссовер Sportage и долгожданный седан Cerato третьего поколения, продажи которого стартуют у нас осенью Фото: КИА Моторс Рус 10_Московский автосалон_20180323_54229abfcfa5649e7003b83dd4755294_20567 копия Volkswagen на ММАС-2018 обозначил свое присутствие как просветительскую деятельность по части эко, техно и электро и впервые покажет в России электромобиль I.D. Кроме того, немецкий производитель привезет Touareg нового поколения, флагманский лифтбек Arteon, обновленный Tiguan и седан Polo в комплектации JOY Фото: volkswagen.ru 11_Московский автосалон_F7 Кроссовер F7 для китайской марки Haval — шаг в сторону молодой аудитории. Внешность новинки — дело рук дизайнера Фила Симмонса, ранее работавшего в Ford и Land Rover. Силовые агрегаты — 1,5- и 2-литровые «турбо» с семиступенчатым «роботом» и полным приводом. Дата запуска в серийное производство — 2019 год, и главное — у нас, на свежепостроенном заводе Haval в Тульской области Фото: haval.ru 12_Московский автосалон_3_30 Заглянуть к Lifan стоит, чтобы увидеть новые X70 и X80. Оба – кроссоверы, первый имеет статус премьеры нынешнего года, второй – потенциального флагмана линейки. У себя на родине кроссоверы хорошо известны, но их вывод на российский рынок для компании – событие Фото: lifan-car.ru 13_Московский автосалон_571f3f7aec05c4e662000259 Про Myway от Lifan мы уже слышали. Более того, кто-то даже успел соблазниться: просторный доступный кроссовер с чертами SUV и MPV. Хотя безальтернативная механическая коробка передач во многом чернила карму. Теперь же Lifan исправил недочет и готовит к премьере семейный «кросс» с автоматом: семь мест, пять передач, 125 сил, дешевле миллиона рублей Фото: lifan-car.ru 14_Московский автосалон_Geely-Bo-Rui-GE-hybrid-2018_9 У Geely премьер сразу две: гибридный седан GE, способный покрывать до 60 км исключительно на электротяге, и компактный кроссовер SX11, спроектированный на новой платформе BMA (B-segment Modular Architecture). В дальнейшем на этой модульной «тележке» будут построены другие модели, в том числе дочерних марок. Кроме того, китайский производитель покажет обновленные модели Emgrand, седан и кроссовер Фото: geely-motors.com 15_Московский автосалон_Снимок экрана 2018-08-24 в 13 JAC и GAC — еще два бренда из Поднебесной, и оба с новинками. JAC ранее потерпел неудачу в России и теперь хочет вернуться. Среди новинок — кроссоверы: S3 поменьше и S5 покрупнее. В арсенале второго, помимо атмосферного мотора в 2 л (134 л.с.), присутствует турбированный Фото: JAC Motors 16_Московский автосалон_49414 Стенд GAC Motor из Гуанчжоу должен пролить свет на модельный ряд компании. Московский салон станет премьерной площадкой весьма любопытной линейки Trumpchi: ее бюджетные легковые модели в Китае радуют низкой ценой, а кроссоверы недвусмысленно указывают на премиум Фото: GAC Motor

Спорт, кросс, икс

Стенд «АвтоВАЗа» на ММАС-2018 впечатляет размерами. Отечественный автопроизводитель решил удивить публику сразу несколькими премьерами. Самой яркой стал концепт следующего поколения внедорожника Lada 4×4 Vision. Новая «Нива» заметно выделяется энергичным и смелым дизайном с фирменным «иксом», но в то же время имеет общие черты с классической «Нивой».

По словам президента «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса, серийная машина появится не раньше 2022 года и, возможно, еще поменяет свой внешний вид.

salon Lada 4×4 Vision Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Другой концепт «АвтоВАЗа» обрел серийные формы. На ММАС-2018 показали вседорожную версию LADA Xray Cross. За счет нового обвеса габариты увеличились: автомобиль стал на 6 мм длиннее (до 4171 мм) и немного «растолстел», ширина кроссхэтча прибавила по 23 мм с каждой стороны. За счет установленных на крыше рейлингов и увеличенного до 215 мм дорожного просвета модель подросла в высоту на 75 мм.

Подвеска Xray Cross – «микс» из элементов «Весты» и платформы B0, что должно улучшить управляемость машины. Лучше стала и эргономика – кнопки подогрева сидений переехали на центральную консоль, на втором ряду стало больше места для ног. Режимы системы стабилизации переключаются шайбой-селектором, водитель сможет выбрать несколько настроек: «Спорт», «Зимний» и «Песок».

salon_6 LADA Xray Cross Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Еще одна важная премьера – спортивная версия седана Lada Vesta Sport. Экстерьер модели практически ничем не отличается от представленного два года назад на ММАС-2016 концепта, однако, как заверили в «АвтоВАЗе», в спортивную «Весту» внесено свыше 200 изменений.

Под капотом — 1,8-литровый атмосферник мощностью в 145 л.с. Максимальный крутящий момент увеличен с 170 до 187 Нм. А время разгона с нуля до сотни составляет 9,6 с.

На кузове спортивного седана появились ярко-красные акценты, автомобиль отличают новые бамперы, легкосплавные диски диаметров в 18 дюймов, антикрыло со стоп-сигналом, Инженеры доработали подвеску, в результате чего на 16 мм уменьшился клиренс.

Кроме того, тольяттинский завод привез на ММАС сразу четыре вариации самой бюджетной в линейке модели LADA Granta, которая теперь будет в кузовах седан, хэтчбек, лифтбек и универсал. Два последних — это бывшие LADA Kalina, которые были сняты с производства этим летом. Дизайнеры концерна доработали экстерьер автомобилей, приблизив внешний вид к более дорогим моделям Х-семейства.

salon_5 LADA Granta Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Обновленные LADA Granta будут комплектоваться 1,6-литровыми 8- и 16-клапанными «четверками» мощностью 87–106 л. с. Пятиступенчатая роботизированная коробка передач теперь с усиленным сцеплением и спорт-режимом. По-прежнему доступен четырехступенчатый автомат Jatco, а машины с механической трансмиссией теперь будут разгоняться динамичнее. Как ожидается, в продажу рестайлинговая модель поступит уже 1 сентября, цены будут начинаться от 419,9 тыс. рублей.

«Кортеж» для всех

Впервые на Московском автосалоне был вживую показан новый автомобиль представительского класса отечественного производства Aurus Senat. Представляли модель глава Минпромторга Денис Мантуров и управляющий директор компании Франц Герхард Хильгерт.

Aurus Senat оснащается мотором V8 мощностью 598 л. с., который дополнен электродвигателем (40 л. с. и 400 Нм), девятиступенчатой автоматической трансмиссией разработки российской фирмы KATE. Все автомобили будут иметь полноприводную модификацию. До 100 км/ч машина разгоняется за 6 секунд, а максимальная скорость ограничена 250 км в час. Средний расход топлива — 15 л на 100 км. Длина седана 5,6 м, а колесная база равна 3,3 м.

salon_4 Aurus Senat Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Салон автомобиля отделан высококачественной кожей и натуральным деревом, приборная панель полностью цифровая. Мультимедийная система специально создавалась специально для проекта Aurus, а водителю в сложных ситуациях поможет комплексная система Advanced Driver Assistant System.

На первом этапе производством и обслуживанием автомобилей продолжит заниматься создатель «Единой модульной платформы» (более известной как проект «Кортеж»), — ФГУП «НАМИ». Сначала будет налажено мелкосерийное производство, по планам Минпромторга в ближайшие два года с конвейера сойдут только 150 автомобилей. А к 2021 году партнер ФГУП «НАМИ» компания «Соллерс» создаст производственные мощности, способные производить 5 тыс., а потом и 10 тыс. автомобилей в год. Старт продаж намечен на 2019 год.

Универсальный ответ

Помимо хэтчбека Ceed третьего поколения, южнокорейский автопроизводитель Kia продемонстрировал в «Крокус Экспо» его версию в кузове универсал. У Sportwagon один из самых вместительных багажников в классе – 625 литров.

Еще одной премьерой Kia стал седан Cerato третьего поколения. Модель поступит в продажу уже в октябре 2018 года. Оснащаться российская версия будет двумя бензиновыми двигателями: 1.6 (128 л. с.) и 2.0 (150 л. с.). Двухлитровый двигатель будет доступен только с автоматом, в то время как 1,6-литровая версия может оснащаться как автоматической, так и механической трансмиссией.

Засвидетельствовать почтение

Другой корейский концерн Hyundai организовал весьма внушительных размеров стенд, но ничего кардинально нового не показал, на ММАС–2018 приехали модели, которые уже были презентованы на других автосалонах в течение года.

Наиболее заметной моделью экспозиции стал обновленный Santa Fe. Кроссовер нового поколения стал еще больше, Для покупателей будут доступны пяти- и семиместные модели. Помимо этого, кроссовер прибавил в статусности. Даже минимальная комплектация оснащается двухзонным климатом, круиз–контролем, задними парктрониками и интеллектуальной системой управления полным приводом HTRAC.

Рестайлинговая модель будет полноприводной и доступна с двумя вариантами двигателей, бензиновым объемом 2,4 л на 188 л.с. вкупе с шестиступенчатым «автоматом» и 2,2-литровым дизелем мощностью в 200 л.с. и АКПП на восемь ступеней. Цена на кроссовер стартует от 2 млн рублей за менее мощный двигатель, и от 2,329 млн рублей за турбодизель.

Другой российской премьерой стал обновленный Tucson. В результате рестайлинга модель получила новые передний бампер и решетку радиатора, а в салоне появилась доработанная передняя панель с новым экраном мультимедийной системы.

В Тулу со своим кроссовером

Еще одной глобальной премьерой стал новейший кроссовер китайской марки Haval. Он получил индекс F7 и ориентирован в основном на молодое поколение.

Серийный кроссовер получил богатое оснащение, включая светодиодные матричные фары, 19-дюймовые литые диски, систему выбора режимов вождения (стандарт, эконом, спорт, снег и др.), а также медиацентр с онлайн-сервисами и голосовым управлением.

salon_7 Внедорожник Haval H9 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Haval F7 с 2019 года будут выпускать в России, на заводе в Тульской области. Для отечественных покупателей модель будет доступна с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 литра (150 и 190 л.с.), работающими в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом. Позже на конвейер российского завода встанут внедорожник H9, купеобразный F7X и некая четвертая модель.

Китайская ладья

Самый популярный в России производитель из Поднебесной Lifan познакомил посетителей салона с несколькими своим новинками, большая часть которых ранее не была доступна российскому покупателю.

Наиболее заметными стали кроссовер X70, который продолжил линейку китайских «иксов», его старший брат Х80 с тремя рядами сидений, паркетник с MyWay в новой версии с «автоматом» и семиместный минивэн М7. Кроме того, китайский бренд привез в Москву электрокар 820EV, созданным на базе седана Lifan Murman.

salon_2 Семиместный минивэн Lifan М7 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Поколение 3.0

Компания Geely представила на ММАС–2018 шесть моделей из линейки «Поколение 3.0»: гибридный седан GE и новый кроссовер SX11. Также в России впервые показали рестайлинговые модели Emgrand 7 и Emgrand X7.

Кроссовер SX11 построен на базе модульной платформы BMA (B-segment Modular Architecture), которую компания намерена в ближайшем будущем повсеместно внедрять в производство как в Китае, так и дочерних компаний за рубежом. У SX11 — 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 177 л.с. Мотор будет работать совместно с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа, что обеспечит динамику разгона с нуля до сотни за 7,9 сек.

01_Пеббл-бич_PBC18_Best_01 Автомобильная красота — вечная тема. А лужайка «Конкурса элегантности» в Пеббл-Бич — место, где о ней можно говорить бесконечно, прогуливаясь мимо самых дорогих, роскошных и эстетически безупречных автомобилей прошлого и будущего. Здесь реже говорят про моторы, мощность и расход топлива. По-настоящему актуальны лишь две темы: красота автомобиля и его стоимость. Поэтому автомобильные компании стремятся заявить о себе максимально эффектно Фото: Courtesy of Pebble Beach Concours d'Elegance/Kimball Studios 02_Пеббл-бич_infiniti-prototype-9-design-finish-line Prototype — серия концептов, которые японцы из Infiniti готовят к мировым слетам элегантности. В прошлом году здесь же, в Пеббл-Бич, был показан Prototype 9, электрический концепт в духе гоночных машин 1940-х. Вытянутый сигарообразный кузов с открытыми колесами и налетом стимпанка во внешности был попыткой главного дизайнера Infiniti Альфонсо Альбаисы представить прошлое марки (Infiniti — молодая компания, никак не заставшая боевые 1940-е) Фото: Infiniti 03_Пеббл-бич_PBC18_Infiniti_02 Погружение сработало. В этом году у Infiniti — концепт № 10, и он другой. Длинный капот, одноместный кокпит, электрическая силовая установка — и общий посыл доставлять непередаваемое удовольствие от езды. Спидстер красив и эффектен, а еще это — проба пера нового дизайн-директора Infiniti Карима Хабиба, в прошлом году покинувшего BMW Фото: Courtesy of Pebble Beach Concours d'Elegance/Jeremy Anicete 04_Пеббл-бич_PBC18_BMW_09 Кстати, о BMW… У баварцев в Пеббл-Бич не концептуальный, а вполне реальный повод для торжеств: новый родстер Z4. Разговоры о преемнике модели 2009-го шли долго, и вот BMW готова раскрыть часть тайн. Но не главную: о том, что новый Z4 базируется на совместной платформе с Toyota, в BMW пока молчат. Родстер стал шире, ниже и легче предшественника. Силовые агрегаты — пока подтвержденная рядная «шестерка» мощностью 340 л.с. и теоретическая (пусть BMW это подтвердит) наддувная «четверка» послабее Фото: Courtesy of Pebble Beach Concours d'Elegance/Kimball Studios 05_Пеббл-бич_IMG_8280 Что до живой премьеры в Пеббл-Бич, то это — особая комплектация Z4 M40i First Edition в цвете Frozen Orange с адаптивной подвеской, спортивными тормозами M Sport и электронно управляемым задним дифференциалом Фото: Courtesy of Pebble Beach Concours d'Elegance 06_Пеббл-бич_PBC18_BMW_08 Бесспорно, новый родстер современнее: у него идеальная развесовка по осям 50:50, салонная навигация, цветная проекция показаний на лобовое стекло и яркая внешность. Но к ней, как нам кажется, придется привыкнуть. Встречают всегда по одежке. По меньшей мере — в Пеббл-Бич Фото: Courtesy of Pebble Beach Concours d'Elegance/Kimball Studios 07_Пеббл-бич_GettyImages-1023619602 Диво дивное — это 1500-сильный Bugatti Chiron, который научился по-гоночному поворачивать. Да, характеристики дорожного гиперкара и так бесконечно далеки от понятия «посредственность», однако привить двухтонному ядру с максимальной скоростью 420 км/ч повадки спортивного легковеса не так-то просто. Во-первых, убойная мощность мотора W16. Во-вторых, масса. Но в Bugatti постарались Фото: Getty Images/Bloomberg/David Paul Morris 08_Пеббл-бич_GettyImages-1023619584 Divo легче Chiron и снабжен развитыми аэродинамическими элементами. Со слов испытателей Bugatti, на тест-треке Нардо новый гиперкар на 8 секунд быстрее базового Chiron, что при неизменной мощности в 1500 сил не может не впечатлять Фото: Getty Images/Bloomberg/David Paul Morris 09_Пеббл-бич_GettyImages-1023619574 Что впечатляет сильнее — это максимальная скорость Divo, которая оказалась… ниже, чем у Chiron: всего 380 км/ч, ограниченные из соображения аэродинамики. Но недостаток сил новинка покрывает избыточной ценой: свыше €5 млн. Клюнет ли на такой ценник покупатель? Уже клюнул! Все запланированные к выпуску 40 экземпляров Divo успешно распроданы Фото: Getty Images/Bloomberg/David Paul Morris 10_Пеббл-бич_2804066 Электрический Genesis Essentia мы видели весной в Нью-Йорке, так что дебют концепта на Concours d’Elegance — не более чем напоминание о себе. Но напомнить есть о чем. Против привычной строгости в Genesis создали действительно желанный автомобиль. За дизайном в новом фирменном ключе «спортивная элегантность» скрыт двухдверный, полностью электрический и частично прозрачный гран-туризмо Фото: Genesis 11_Пеббл-бич_2804080 За «пропуск» в четырехместный салон через эффектные двери-бабочки отвечает интерфейс с биометрическими датчиками, распознающими владельца визуально и по отпечатку пальца. Внутри водителя и пассажиров встречает пара «парящих» кресел, высокий тоннель, скрывающий аккумуляторы Infiniti, тонкая центральная консоль и декор из многослойного карбона. Вместо приборной панели — широкоформатный 8-дюймовый щиток, способный дозированно отображать информацию: ровно столько, сколько ее нужно, чтобы не отвлекаться в дороге Фото: Genesis 12_Пеббл-бич_GettyImages-1024422694 Еще один электрический концепт EQ с чертами гран-туризмо и гоночного ретро анонсировал к конкурсу Mercedes-Benz. Надо сказать, немецким дизайнерам есть от чего отталкиваться. Исторические победы на гоночных трассах, легендарные обтекаемые «серебряные стрелы», пышные формы кузовов и интерес зрителя к неоретропроектам Vision — в прошлом году в Пеббл-Бич Mercedes привез гламурный кабриолет Vision Maybach 6. Всё это дает почву для творчества Фото: Getty Images/Bloomberg/David Paul Morris 13_Пеббл-бич_GettyImages-1024507462 Нынешняя суперпремьера — концептуальный флагман электрической линейки EQ. И, по словам Mercedes, в его динамичном силуэте угадывается классический рекордный Mercedes-Benz W125 1937 года — машина столь же красивая, сколь и быстрая. Подробностей касательно технической начинки концепта пока нет. Как и имени. Интрига… Фото: Getty Images/Bloomberg/David Paul Morris 14_Пеббл-бич_A189133_overfull Начальные буквы в имени концепт-кара от Audi PB18 e-tron прямо намекают: динамичный концепт создавался специально к Пеббл-Бич. Отправной точкой для создания шасси шоукара был гоночный прототип R18 e-tron (отсюда в названии цифры 18). Однако динамичный силуэт самобытен: то ли купе, то ли приземистый шутинг-брейк Фото: Audi 16_Пеббл-бич_A189683_overfull Достаточно странностей и внутри PB18. Прежде всего центральное расположение водительского модуля. По сути, это мини-кокпит в салоне. При необходимости он может смещаться вправо-влево, позволяя разместить пассажира. Необычно. Как и органы управления, не имеющие физической связи с мотором и колесами — всё по проводам. Вот откуда эта свобода «передвижения» водительского модуля Фото: Audi 15_Пеббл-бич_A189698_overfull Под кузовными панелями работы дизайн-студии Malibu Design Loft скрыта силовая установка из трех электромоторов суммарной мощностью 500 кВт с режимом кратковременного «форсажа» (до 570 кВт) и легкого инновационного аккумулятора. Разгон до первой сотни км/ч — около 2 секунд. У PB 18 e-tron в рамках фестиваля довольно обширная концертная программа: с гоночного трека на лужайку Pebble Beach Car Week, затем под софиты мероприятия The Quail и обратно. В этом смысле просто нежиться под солнцем не получится. Впрочем, Audi, кажется, и не собирались… Фото: Audi

Трудности перевода

На ММАС–2018 дебютировал еще один китайский автопроизводитель GAC из Гуанчжоу. Параллельно с участием в автосалоне компания открыла представительство в России. Переводчики на стенде неважно понимают по-русски, но за них лучше скажут представленный автомобили. Например, флагманский кроссовер GS8.

Семиместный автомобиль отличается богатой отделкой салона и хорошим современным оснащением. GS8 построен итальянской платформе Fiat с многорычажной задней подвеской. Под капотом установлен турбированный двигатель мощностью в 201 л.с. при 320 Нм крутящего момента, в паре с ним устанавливается 6-ступенчатая АКПП Aisin, которая передает тягу через полноприводную трансмиссию i-4WD.

Также на стенде концерна был представлены кроссовер GS4, который уже не первый месяц лидирует на родине GAC, седан GA8 и электрический кроссовер GE3. Сейчас половина этих моделей проходит сертификацию, чтобы летом 2019 года дать старт продажам нового для России бренда.

salon_6 Гибридный седан GE Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Помимо автомобильных новинок посетители выставки смогут прокатиться на беспилотном такси «Яндекса», поучаствовать в тест-драйвах и поближе познакомиться с технологиями транспорта будущего, которые широко представлены в рамках фестиваля Mobilistic’18.

Для широкой публики ММАС–2018 в «Крокус Экспо» откроет двери 31 августа. Автосалон будет работать вплоть до 9 сентября. Цена билета в будни составит 500 рублей, а в выходные — 750.