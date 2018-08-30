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GAC Motor представил флагманский кроссовер на ММАС-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Китайский автопроизводитель GAC Motor впервые принял участие в Московском международном автомобильном салоне. Компания презентует сразу несколько моделей.

ММАС-2018: наиболее яркие и самые ожидаемые автомобильные премьеры
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Главной премьерой стал семиместный кроссовер GS8 длиной 4,8 м. Автомобиль построен на приобретенной у Fiat платформе с многорычажной задней подвеской. На GS8 установлен турбомотор мощностью 201 л.с. Шестиступенчатый «автомат» Aisin передает тягу через полноприводную трансмиссию i-4WD.

Кроме того, GAC привез в Москву свой бестселлер кроссовер GS4, седан GA8 и электрический кроссовер GE3. Параллельно с участием в Московском автосалоне китайский производитель открыл представительство в России. В настоящее время модели GS4 и GS8 проходят сертификацию. Продажи GAC планирует начать во второй половине 2019 года.

Накануне 29 августа еще один китайский автопроизводитель Lifan в рамках ММАС представил электрический седан 820EV и семиместный кроссовер X80. Стоимость новинок пока не раскрывается. 

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