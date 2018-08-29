Прямой эфир
Сюжет:

Lifan представил новые кроссоверы

0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайский автопроизводитель Lifan ознакомил российскую публику с новинками, большая часть которых до настоящего момента была недоступна для россиян. Автоновинки представлены на Московском международном автосалоне.

Модные «Гранты»: чего ждать от обновленной модели популярного автомобиля
Новую «Ладу» предлагают в обновленном дизайне, с четырьмя кузовами и скрытыми резервами

На стенде, в частности, представлены электрический седан 820EV и семиместный кроссовер X80, сообщает корреспондент iz.ru.

У 4,8-метрового X80 вместительный салон, имеется климат-контроль и набор подушек безопасности, боковые шторки и тачскрин с навигацией. Машину представили в переднеприводном варианте.

Lifan М7 обладает стильным салоном и множеством опций из категории «комфорт», в который вошли в том числе круговой обзор и массажные функции, встроенные в кресла.

Потенциальным покупателям предлагается 5-ступенчатая механика и 8-ступенчатый автомат.

Стоимость новинок Lifan к настоящему времени не раскрыл, но цена на автомобили будет соответствовать их достоинствам.

29 августа в рамках пресс-дня Московского международного автосалона состоялась мировая премьера российского бренда автомобилей класса люкс Aurus.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Renault представила вседорожную версию Logan на ММАС
На Московском автосалоне Renault представила кроссовер Arkana

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017