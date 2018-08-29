Lifan представил новые кроссоверы

Китайский автопроизводитель Lifan ознакомил российскую публику с новинками, большая часть которых до настоящего момента была недоступна для россиян. Автоновинки представлены на Московском международном автосалоне.

На стенде, в частности, представлены электрический седан 820EV и семиместный кроссовер X80, сообщает корреспондент iz.ru.

У 4,8-метрового X80 вместительный салон, имеется климат-контроль и набор подушек безопасности, боковые шторки и тачскрин с навигацией. Машину представили в переднеприводном варианте.

Lifan М7 обладает стильным салоном и множеством опций из категории «комфорт», в который вошли в том числе круговой обзор и массажные функции, встроенные в кресла.

Потенциальным покупателям предлагается 5-ступенчатая механика и 8-ступенчатый автомат.

Стоимость новинок Lifan к настоящему времени не раскрыл, но цена на автомобили будет соответствовать их достоинствам.

29 августа в рамках пресс-дня Московского международного автосалона состоялась мировая премьера российского бренда автомобилей класса люкс Aurus.