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На Московском автосалоне состоится премьера люкс-бренда Aurus

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Мировая премьера российского бренда автомобилей класса люкс Aurus пройдет 29 августа в рамках пресс-дня Московского международного автосалона.

В презентации седана Aurus Senat и лимузина Aurus Senat Limousine примет участие министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, сообщает агентство «Прайм».

Автомобили Aurus уже служат в гараже особого назначения Федеральной службы охраны (ФСО) и используются в поездках президента.

В открытой продаже российские автомобили класса люкс появятся в 2019 году. Ориентировочная стоимость новинок будет начинаться от 10 млн рублей.

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Автомобили будут также выведены на европейский, азиатский и ближневосточный рынки. Премьера на Женевском автосалоне запланирована на 2019 год.

В 2017 году российская автомобилестроительная компания Sollers и государственный научный центр НАМИ создали компанию, реализующую проект создания автомобилей, в том числе для первых лиц государства. Тогда он назывался «Кортеж», а сейчас компанию переименовали в Aurus.

Ранее днем Мантуров рассказал о том, на что президент РФ Владимир Путин обратил внимание при выборе лимузина Aurus. По его словам, глава государства был требователен к серьезным моментам, таким как безопасность и качество автомобиля.

Крупнейшая российская автомобильная выставка пройдет в выставочном комплексе «Крокус-Экспо» с 29 августа по 9 сентября.

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