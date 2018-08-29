Прямой эфир

Мантуров рассказал о требованиях президента при выборе лимузина

0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Президента РФ/Сергей Савостьянов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о том, на что президент РФ Владимир Путин обратил внимание при выборе лимузина Aurus.

Полный «Кортеж»: по уникальной технологии создадут одежду и самолеты
Цифровые фабрики помогут сократить технологическое отставание

«Если говорить о президенте, то он у нас вообще очень демократичный. И на, извините, финтифлюшки меньше всего обращает внимание», — заявил министр.

По словам Мантурова, российский лидер был требователен к серьезным моментам, таким как безопасность и качество автомобиля.

В декабре прошлого года Sollers и НАМИ создали компанию, реализующую проект создания автомобилей, в том числе для первых лиц государства. Тогда он назывался «Кортеж», а сейчас компанию переименовали в Aurus.

Впервые российский лидер проехал на лимузине проекта «Кортеж» 7 мая в день своей инаугурации. 2 июля Путин после переговоров с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном продемонстрировал ему свой автомобиль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мировая премьера машин проекта «Кортеж» состоится на Московском автосалоне
ФСО раскрыла секрет президентского «Кортежа»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017