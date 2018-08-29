Мантуров рассказал о требованиях президента при выборе лимузина

Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о том, на что президент РФ Владимир Путин обратил внимание при выборе лимузина Aurus.

«Если говорить о президенте, то он у нас вообще очень демократичный. И на, извините, финтифлюшки меньше всего обращает внимание», — заявил министр.

По словам Мантурова, российский лидер был требователен к серьезным моментам, таким как безопасность и качество автомобиля.

В декабре прошлого года Sollers и НАМИ создали компанию, реализующую проект создания автомобилей, в том числе для первых лиц государства. Тогда он назывался «Кортеж», а сейчас компанию переименовали в Aurus.

Впервые российский лидер проехал на лимузине проекта «Кортеж» 7 мая в день своей инаугурации. 2 июля Путин после переговоров с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном продемонстрировал ему свой автомобиль.