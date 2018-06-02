Путин показал наследному принцу Абу-Даби свой лимузин проекта «Кортеж»

Президент России Владимир Путин после переговоров с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном продемонстрировал новый российский лимузин проекта «Кортеж».

Принц внимательно осмотрел автомобиль снаружи, после чего расположился на заднем сиденье лимузина. Как сообщает сайт «Комсомольской правды», принцу лимузин понравился.

1 июня Путин провел официальные переговоры с Мухаммедом Аль Нахайяном, после которых был подписан ряд документов о сотрудничестве.

Сам российский лидер впервые проехал на лимузине из «Кортежа» 7 мая в день своей инаугурации. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путину машина понравилась и он намерен и дальше ее использовать. Все автомобили из серии «Кортеж» производятся в России, они предназначены для первых лиц государства. По данным Минпромторга, в продаже машины появятся в 2019 году под брендом Aurus.

31 мая в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент выезда колонны автомобилей «Кортеж» из Кремля в день инаугурации президента.